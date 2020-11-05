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İzmir'de evleri ağır hasarlı depremzedelere nakliye için tek fiyat belirlenecek

Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, depremde ağır hasar almış evlerine kısa süreliğine girmelerine izin verilen depremzedelere, nakliyatçıların "tek fiyattan hizmet vermesi" için talimat verdi.

Halil Şahin   | 05.11.2020
İzmir'de evleri ağır hasarlı depremzedelere nakliye için tek fiyat belirlenecek Fotoğraf: Abdullah Doğan/AA

İzmir

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, depremin en çok zarar verdiği ilçelerden Bayraklı'ya bağlı Mansuroğlu Mahallesi'ni ziyaret etti, acil yıkılacak, ağır hasarlı ve hasarlı binalardaki çalışmalara ilişkin bilgi aldı.

Bakan Kurum, 2131/16 Sokak'ta evlerine kısa süreli girmelerine izin verilen depremzedelerin eşyalarını çıkarmasını da takip ederek, acil yıkılması gereken binalara girişlerin sadece ziynet, pasaport gibi kıymetli eşyaların alınabileceği kadar kısa sürede gerçekleştirilmesini istedi.

Kurum, "kontrollü girilebilir" izni verilen binalarda ise eşya alınması için ev sahiplerine yaklaşık bir saatlik süre verilebileceğini kaydetti.

Nakliye için tek fiyat belirlenecek

Bakan Kurum, depremzedelerle de bir araya geldi.

Bazı depremzedeler, kısa süreliğine dahi olsa evlerine girerken taşıma asansörüne ihtiyaç duyduklarını ancak nakliyatçıların gerek asansör gerekse nakliye için yüksek fiyat talep ettiğini söyledi.

İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger'e tek fiyat belirlenmesi talimatı veren Kurum, kısa süreli girişler ve yaklaşık 1 saatlik eşya taşıma süresi için ayrı ve sabit bir fiyat belirleneceğini bildirdi.

Bakan Kurum, vatandaşların sorusu üzerine, yıkılan konutların bulunduğu yere yeni binalar yapacaklarını, ayrıca Şehir Hastanesine yakın yerde belirlenen rezerv alanında da konut inşa edileceğini söyledi.

Kurum, Mansuroğlu Mahallesi'nde "gerekli tedbir alınmadan" bir bina inşaatının sürdüğünü görünce, ceza yazılması ve tedbirlerin yerine getirilmesi talimatını da verdi.

Milletvekili ve belediye başkanlarıyla toplantı

Bakan Kurum, incelemelerin ardından AFAD İl Müdürlüğü Koordinasyon Merkezi'nde belediye başkanları ve milletvekilleriyle toplantı yaptı.

Toplantı basına kapalı gerçekleştirildi.

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