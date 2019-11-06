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İzmir merkezli 3 ilde FETÖ operasyonu: 9 gözaltı

İzmir merkezli 3 ilde, FETÖ'ye yönelik operasyonda, ByLock kullandıkları tespit edilen ve bu programın içeriklerinde ismi geçen 14 şüpheliden 9'u gözaltına alındı.

Mustafa Güngör   | 06.11.2019
İzmir merkezli 3 ilde FETÖ operasyonu: 9 gözaltı

İzmir

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik yürütülen operasyonlar devam ediyor.

Bu kapsamda, terör örgütünün gizli haberleşme programı ByLock'u kullandıkları tespit edilen 7 şüpheli ile programın içeriklerinde isimleri geçen 7 zanlı hakkında gözaltı kararı verildi.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, İzmir, Aydın ve Konya'da eş zamanlı operasyon başlattı.

Ekiplerce zanlıların adres ve iş yerlerine düzenlenen operasyonlarda 9 şüpheli gözaltına alındı.

Diğer şüphelileri yakalama çalışmaları sürüyor.


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