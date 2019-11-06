İzmir merkezli 3 ilde FETÖ operasyonu: 9 gözaltı
İzmir merkezli 3 ilde, FETÖ'ye yönelik operasyonda, ByLock kullandıkları tespit edilen ve bu programın içeriklerinde ismi geçen 14 şüpheliden 9'u gözaltına alındı.
İzmir
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik yürütülen operasyonlar devam ediyor.
Bu kapsamda, terör örgütünün gizli haberleşme programı ByLock'u kullandıkları tespit edilen 7 şüpheli ile programın içeriklerinde isimleri geçen 7 zanlı hakkında gözaltı kararı verildi.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, İzmir, Aydın ve Konya'da eş zamanlı operasyon başlattı.
Ekiplerce zanlıların adres ve iş yerlerine düzenlenen operasyonlarda 9 şüpheli gözaltına alındı.
Diğer şüphelileri yakalama çalışmaları sürüyor.
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