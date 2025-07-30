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FETÖ'nün finans ve mahrem yapılanmasına yönelik soruşturmada 12 gözaltı kararı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) "güncel finans yapılanmasına" ve adalet teşkilatındaki "mahrem hizmetler" yapılanmasına ilişkin soruşturma kapsamında 12 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

Efsa Çağla Yavuz, Neriman Senanur Torun  | 30.07.2025 - Güncelleme : 30.07.2025
FETÖ'nün finans ve mahrem yapılanmasına yönelik soruşturmada 12 gözaltı kararı

Ankara

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) "güncel finans yapılanmasına" yönelik soruşturma kapsamında 6 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, Terör Suçları Soruşturma Bürosunca, FETÖ soruşturmalarında ele geçen dijital materyal çözümlemeleri, teknik ve fiziki takip, bugüne kadar alınan ifadeler ve fotoğraf teşhislerine bağlı olarak FETÖ'nün güncel finans yapılanması içerisinde yer aldığı belirlenen 6 şüphelinin eş zamanlı olarak gözaltına alınmasına karar verildiği bildirildi.

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Şüphelilerin yakalanmasına yönelik işlemlere Ankara Emniyet Müdürlüğü TEM Şube Müdürlüğü ekiplerince devam edildiği belirtildi.

FETÖ'nün mahrem yapılanmasına yönelik soruşturmada 6 kişi için gözaltı kararı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturmada da FETÖ'nün adalet teşkilatındaki "mahrem hizmetler" yapılanmasına ilişkin 6 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Başsavcılıktan yapılan açıklamaya göre, soruşturma kapsamında bazı kişilerin örgütün mahrem yapılanmasıyla iltisak ve irtibatlı oldukları belirlendi.

Bunun üzerine Ankara merkezli 3 ilde eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonda, 1'i aktif görevde 6 şüphelinin gözaltına alınmalarına karar verildi.

Şüphelilerin yakalanmasına ve Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına sevklerine yönelik işlemlere, Ankara Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılıkla Mücadele Şubesi ekiplerince devam ediliyor.

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