Euro
7.52
Dolar
6.97
BIST 100
99,127.26
Altın
1,726.43
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
PKK'lı bölücü teröristlerin saldırısı sonucu şehit düşen sözleşmeli er Ahmet İnce için memleketi Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde cenaze töreni düzenleniyor Sokağa çıkma kısıtlamasına ilişkin kentlerin sembol meydan ve caddelerindeki son durum Sokağa çıkma kısıtlamasına ilişkin kentlerin sembol meydan ve caddelerindeki son durum İsveç'teki Türk hasta ambulans uçakla Türkiye'ye gönderildi
logo
Türkiye

İsveç'teki Türk hastanın kızı: Tek bir devlet bunu yapabilirdi, o da Türkiye

İsveç'te Kovid-19 testi pozitif çıkan ancak tedavi edilmediği için Türkiye'ye getirilmesi için ambulans uçak gönderilen Emrullah Gülüşken'in kızı Leyla Gülüşken, "Tek bir devlet bunu yapabilirdi, o da kendini gösterdi, o devlet Türkiye." dedi.

Kübra Kara   | 26.04.2020
İsveç'teki Türk hastanın kızı: Tek bir devlet bunu yapabilirdi, o da Türkiye

İstanbul

İsveç'te yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıkan ancak tedavi edilmediği için Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın talimatıyla Türkiye'ye getirilmesi için ambulans uçak gönderilen Emrullah Gülüşken'in kızı Leyla Gülüşken, "Hiçbir devletin bunu yapabileceğini düşünmüyorum. Tek bir devlet bunu yapabilirdi, o da kendini gösterdi, o devlet Türkiye." dedi. 

İsveç'in Malmö kentinde Kovid-19 testi pozitif çıkan ancak tedavi edilmeyerek eve geri gönderilen Emrullah Gülüşken'in kızlarının sosyal medyadan sesini duyurması üzerine harekete geçen Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İsveç'e ambulans uçak gönderilmesi talimatı verdi.

Sabah saatlerinde hareket eden ambulans uçak Türkiye saatiyle 10.30 civarında İsveç'e vardı.

AA muhabirine açıklama yapan Gülüşken'in kızı Leyla Gülüşken, babasının uçağa bindirildiğini belirterek, kısa sürede Türkiye'de olacağı için mutluluk duyduğunu dile getirdi. 

"İçim rahat çünkü babam ülkeme götürülüyor"

Gülüşken, "Şu an babamın sağlık durumundan dolayı üzgün hissediyorum ancak bir yandan da içim rahat çünkü ülkeme götürülüyor, emin ellerde. Türkiye'de daha güvende olacağını ve iyi bakılacağını biliyorum, o yüzden mutluyum." ifadelerini kullandı.

Kendisinin İsveç'te kalacağını ancak küçük kardeşlerinin babasıyla birlikte Türkiye'ye getirildiğini aktaran Gülüşken, babasının bilincinin açık ancak halsiz olduğunu söyledi.

Sosyal medyadan tweet attıktan sonra seslerinin duyulduğunu kaydeden Gülüşken, daha sonra Türk makamlarıyla iletişime geçtiklerini anlattı.

"Cumhurbaşkanımız ve Sağlık Bakanımız duruma el koydu"

Gülüşken, "İnsanlar tweetimizi gördü, sesimiz duyuldu. Sesimizi duyurduk. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve Sağlık Bakanımız Fahrettin Koca duruma el koydu. Onlara da çok teşekkür ediyorum. Onlar olmasaydı babam bu şekilde Türkiye'ye götürülüyor olmazdı. Hiçbir devletin bunu yapabileceğini düşünmüyorum. Tek bir devlet bunu yapabilirdi, o da kendini gösterdi, o devlet Türkiye." diye konuştu.

Samira Gülüşken ve Leyla Gülüşken, sosyal medyadan mesaj yayınlayarak İsveç'te yaşadıklarını, babalarının ateşinin yükselip nefes darlığı çektiğini ve bu sebepten hastaneye gittiklerini ancak babaları Emrullah Gülüşken'in tedavi edilmediğini söyleyerek yardım istemişti. 

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Türkiye'de 6 üniversite Kovid-19'a aşı bulmaya çalışıyor
Prof. Dr. Gencer: Koronavirüs tarihteki salgınlardan çok daha sarsıcı oldu
İstanbul'da sokağa çıkma kısıtlamasının son günü
Belçika'da Kovid-19 vaka sayısı 46 bini geçti
İran'da Kovid-19'la mücadelede bölgesel renk uygulamasına geçiliyor

Benzer haberler

İran'da yeni tip koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 5 bin 710'a yükseldi

İran'da yeni tip koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 5 bin 710'a yükseldi

Bakan Zehra Zümrüt Selçuk: Huzurevlerimiz için yeni önlemler devreye aldık

İstanbul'da sokağa çıkma kısıtlamasının son günü

Koronavirüsten etkilenen 'futbol ekosisteminde' tartışma konusu astronomik harcamalar

Koronavirüsten etkilenen 'futbol ekosisteminde' tartışma konusu astronomik harcamalar
Belçika'da Kovid-19 vaka sayısı 46 bini geçti

Belçika'da Kovid-19 vaka sayısı 46 bini geçti
NBA'de bazı takımlar antrenman tesislerini açmaya hazırlanıyor

NBA'de bazı takımlar antrenman tesislerini açmaya hazırlanıyor