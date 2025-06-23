İsveç Dışişleri Bakanı Stenergard, Gazze’deki duruma seyirci kalamayacaklarını belirtti
İsveç Dışişleri Bakanı Maria Malmer Stenergard, Gazze’deki son derece ciddi durumun unutulmaması gerektiğini kaydederek, "İnsanlar acı çekiyor ve biz sadece seyirci kalamayız." dedi.
Priştine
Stenergard, Avrupa Birliği (AB) dışişleri bakanlarının Brüksel'deki toplantısı öncesi gazetecilere açıklamalarda bulundu.
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İsveç’in Gazze’ye en fazla insani yardım sağlayan ikinci ülke olduğunu aktaran Stenergard, yardımların ulaştırılamaması nedeniyle büyük bir hayal kırıklığına uğradıklarını söyledi.
Gazze’deki son derece ciddi durumun unutulmaması gerektiğini belirten Stenergard, "İnsanlar acı çekiyor ve biz sadece seyirci kalamayız." ifadesini kullandı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.