Euro
7.52
Dolar
6.97
BIST 100
99,127.26
Altın
1,726.43
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya, Koronavirüs

İsveç'te Kovid-19 testi pozitif çıkmasına rağmen tedavi edilmeyen Gülüşken için ambulans uçak talimatı

Sağlık Bakanı Koca, İsveç'te Kovid-19 testi pozitif çıkmasına rağmen tedavi edilmeyen Emrullah Gülüşken için ambulans uçak gönderilmesi talimatı verdi.

Hamdi Çelikbaş   | 26.04.2020
İsveç'te Kovid-19 testi pozitif çıkmasına rağmen tedavi edilmeyen Gülüşken için ambulans uçak talimatı

Ankara

KORONAVİRÜS HABERLERİ

İsveç'in Malmö kentinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıkmasına rağmen tedavi edilmeyerek eve gönderilen 47 yaşındaki Emrullah Gülüşken'in, kızları Samira ve Leyla Gülüşken'in sosyal medyadan yayımladığı yardım çağrısına Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yanıt verdi.

Samira Gülüşken, sosyal medyadan paylaştığı "Ailemle birlikte İsveç'te yaşıyoruz. Babam 11 gün önce ateşi yükselip nefes darlığı yaşamaya başladı, endişe edip hastaneyi aradık ama maalesef gelmediler ve bizleri geçiştirdiler. Her gün defalarca aradık ama bize dönüş sağlamadılar." mesajıyla yardım istedi.

Leyla Gülüşken de kayda aldığı bir video ile yardım çağrısında bulunurken, paylaştığı görüntüler kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

Sağlık Bakanı Koca talimat verdi

Türkiye'nin Stokholm Büyükelçiliği ile Yurtdışı Akraba ve Topluluklar Başkanlığı, Gülüşken ailesi ile irtibata geçerken, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da Samira Gülüşken'i arayarak, 47 yaşındaki babası Emrullah Gülüşken'in sağlık durumuna ilişkin bilgi aldı. 

Geçmiş olsun dileklerini ileten Bakan Koca, Emrullah Gülüşken'in 4 çocuğuyla birlikte Türkiye'ye getirilmesi için ambulans uçak gönderilmesi talimatını verdi.

Gülüşken'in, çocukları Samira, Leyla, Emir Ali ve Mahmut ile birlikte ambulans uçakla İsveç'ten Antalya'ya getirileceği öğrenildi.

"Kovid-19 teşhisi konuldu. Buna rağmen babamı eve gönderdiler"

Leyla Gülüşken, AA muhabirine yaptığı açıklamada, babasının 13 gün önce hastalandığını, hastaneyi aramalarına rağmen olumlu bir cevap alamadıklarını belirtmişti. 

Babasının durumu ciddileşmeye başlayınca tekrar hastaneyi aradıklarını kaydeden Gülüşken, "Eve doktor gelip babamı kontrol ettikten sonra, ambulansı arayıp hastaneye kaldırılmasını istedi. Hastaneye kaldırıldıktan sonra Kovid-19 teşhisi konuldu. Buna rağmen babamı eve gönderdiler." ifadelerini kullanmıştı.

Tekrar hastaneye müracaat etmelerine rağmen sonuç alamadıklarını aktaran Gülüşken, ''Dün babam biraz daha kötüleşince ambulansı aradık, ambulans geldi ve aradığımız için bize çıkıştılar. Bu hastalığa bir şey yapamayacaklarını söylediler. Biz de bu hastalığın tedavisi olmadığını ama babamın hastanede yatması gerektiğini ve bizim sağlığımızın tehlikeye atıldığını söyledik.'' değerlendirmesinde bulunmuştu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İsveç'te Kovid-19 testi pozitif çıkmasına rağmen tedavi edilmeyen Gülüşken için ambulans uçak talimatı
Brezilya'da son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 346 kişi öldü
Türk bayrağı İsviçre Alpleri'nin zirvesinde
Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar
New York Valisi'nden eczanelere Kovid-19 testi yapma yetkisi

Benzer haberler

İsveç'te Kovid-19 testi pozitif çıkmasına rağmen tedavi edilmeyen Gülüşken için ambulans uçak talimatı

İsveç'te Kovid-19 testi pozitif çıkmasına rağmen tedavi edilmeyen Gülüşken için ambulans uçak talimatı

İsveç'te Kovid-19 testi pozitif çıkan kalp hastası Gülüşken hastanede tedavi edilmedi

Bakan Koca ve Bakan Pakdemirli, koronavirüs tedbirlerini değerlendirdi

MİT tarafından Türkiye'ye getirilen sözde PKK gençlik sorumlusu tutuklandı

MİT tarafından Türkiye'ye getirilen sözde PKK gençlik sorumlusu tutuklandı
Sözde PKK yöneticisi MİT'in İsveç makamlarıyla koordinasyonu çerçevesinde Türkiye'ye getirildi

Sözde PKK yöneticisi MİT'in İsveç makamlarıyla koordinasyonu çerçevesinde Türkiye'ye getirildi
İsveç'te futbol liglerinin 14 Haziran'da başlaması planlanıyor

İsveç'te futbol liglerinin 14 Haziran'da başlaması planlanıyor