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İstanbul'da uyuşturucu operasyonunda 30 metre derinliğinde tünel bulundu

İstanbul'da Fatih merkezli 11 ilçede ve Diyarbakır'da uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda 45 şüpheli gözaltına alındı ve 30 metre derinliğinde tünel bulundu.

Mustafa Hatipoğlu,Halil Demir   | 22.12.2020
İstanbul'da uyuşturucu operasyonunda 30 metre derinliğinde tünel bulundu

İstanbul

İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, "torbacı" olarak tabir edilen uyuşturucu satıcılarının yakalanmasına yönelik başlattığı çalışmada 55 şüpheliyi tespit etti.

Özel harekat polislerinin desteğiyle 51 adrese 500 polisle Fatih merkezli 11 ilçede ve Diyarbakır'da eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler 45 şüpheliyi gözaltına aldı.

Operasyona helikopter de destek verirken, drone ile baskın yapılan evlerde keşif yapıldı.

Balat Mahallesi'nde bir eve baskın düzenleyen polis ekipleri içeride herhangi bir şüpheliye rastlamadı. Ekipler yaptıkları incelemeler sonucu evin içerisinde yaklaşık 30 metre derinliğinde ve iki girişi bulunan bir tünel buldu.

Tünelin bir kısmına kadar giden özel harekat polisi, kalan kısmının su ile dolu olması nedeniyle ilerleyemedi.

Polis tünelin bir kiliseye yönelik kaçak kazı olduğu ihtimalini değerlendiriliyor.

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