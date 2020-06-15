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İstanbul'da ticaret ve turizm merkezleri hareketlenmeye başladı

Yeni tip koronavirüs salgını kapsamında alınan tedbirlerden kontrollü olarak normale dönülmesinin ardından İstanbul'un ticaret ve turizm merkezleri hareketlenmeye başladı.

Zehra Melek Çat   | 15.06.2020
İstanbul'da ticaret ve turizm merkezleri hareketlenmeye başladı Fotoğraf: Mehmet Eser/AA

İstanbul

Taksim Meydanı, İstiklal Caddesi gibi şehrin işlek mekanlarında yoğunluğun arttığı görüldü.


KORONAVİRÜS HABERLERİ

Vatandaşların, alışveriş ve günlük işlerini yapmak için geldiği caddelerde zaman zaman kalabalıklar oluşuyor.

Bu arada bazı vatandaşların maske takmadığı, bazılarının da maskelerini uygun şekilde kullanmadığı gözlendi.

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