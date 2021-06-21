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İstanbul'da müsilaj temizleme çalışmaları sürüyor

İstanbul'un Anadolu Yakası sahillerinde, ters esen rüzgarın etkisiyle bugün müsilaj (deniz salyası) tabakası görülmedi.

Alptekin Soykan   | 21.06.2021
İstanbul'da müsilaj temizleme çalışmaları sürüyor Fotoğraf: Yunus Emre Günaydın - Anadolu Ajansı

İstanbul

İstanbul'da müsilaj temizleme çalışmaları sürüyor

İstanbul'un Bostancı Sahilinde, ters esen rüzgarın etkisiyle bugün müsilaj (deniz salyası) tabakası görülmedi. ( Yunus Emre Günaydın - Anadolu Ajansı )

İstanbul'da müsilaj temizleme çalışmaları sürüyor. Bugün kent genelinde etkili olan kuzeyden esen rüzgarın ters akıntı oluşturması nedeniyle Anadolu Yakası sahillerinde müsilaj tabakasına rastlanmadı.

Kadıköy, Maltepe, Kartal, Pendik ve Tuzla'da sahil şeridinde müsilaj görülmezken, bazı yerlerde sahilden 1 ila 2 kilometre açıkta birikmeler olduğu gözlendi.

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