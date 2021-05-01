İstanbul'da Hava Uçaksavar Er Eğitim Merkezi Komutanlığında eğitim atışları yapıldı
Milli Savunma Bakanlığı, İstanbul'da bulunan Hava Uçaksavar Er Eğitim Merkezi Komutanlığına ait atış eğitimlerine ilişkin görüntüleri paylaştı.
Ankara
Milli Savunma Bakanlığının (MSB) sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımda, "İstanbul'da bulunan Hava Uçaksavar Er Eğitim Merkezi Komutanlığında 'L-70 ve Oerlikon Kurs Sonu Eğitim Atışları' icra edildi." ifadesine yer verildi.
İstanbul'da bulunan Hava Uçaksavar Er Eğitim Merkezi Komutanlığında "L-70 ve Oerlikon Kurs Sonu Eğitim Atışları" icra edildi.#MSB #TSK pic.twitter.com/qBThpWiloV— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) May 1, 2021
Paylaşımda, eğitim gören askerlerin havanlarla yaptıkları atışlara ilişkin görüntüler de yer aldı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.