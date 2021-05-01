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İstanbul'da Hava Uçaksavar Er Eğitim Merkezi Komutanlığında eğitim atışları yapıldı

Milli Savunma Bakanlığı, İstanbul'da bulunan Hava Uçaksavar Er Eğitim Merkezi Komutanlığına ait atış eğitimlerine ilişkin görüntüleri paylaştı.

Muhammed Ali Toruntay   | 01.05.2021
İstanbul'da Hava Uçaksavar Er Eğitim Merkezi Komutanlığında eğitim atışları yapıldı

Ankara

Milli Savunma Bakanlığının (MSB)  sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımda, "İstanbul'da bulunan Hava Uçaksavar Er Eğitim Merkezi Komutanlığında 'L-70 ve Oerlikon Kurs Sonu Eğitim Atışları' icra edildi." ifadesine yer verildi.

Paylaşımda, eğitim gören askerlerin havanlarla yaptıkları atışlara ilişkin görüntüler de yer aldı.

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