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İstanbul'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 40 şüpheli yakalandı

İstanbul'un 4 ilçesinde uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonda haklarında yakalama kararı çıkarılan 52 şüpheliden 40'ı gözaltına alındı.

Mustafa Hatipoğlu   | 16.03.2021
İstanbul'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 40 şüpheli yakalandı

İstanbul

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin, "torbacı" olarak tabir edilen uyuşturucu satıcılarının tespitine yönelik çalışmasının ardından savcılık tarafından 52 şüpheli hakkında yakalama kararı verildi.

Ekipler, Sultangazi merkezli olarak Gaziosmanpaşa, Arnavutköy ve Küçükçekmece'de belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.

Özel harekat polisleriyle helikopterin de destek verdiği operasyonda 40 şüpheli gözaltına alındı, bir miktar uyuşturucu madde ve ruhsatsız tabancalar ele geçirildi.

Drone ile keşif yapılırken, narkotik köpekleriyle de adreslerde arama gerçekleştirildi.

Zanlılar emniyete götürüldü.

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