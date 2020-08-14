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İstanbul Valisi Yerlikaya'dan, 'trafikte karşılıklı saygı ve anlayış' çağrısı

İstanbul Valisi Yerlikaya, trafikte karşılıklı saygı ve anlayışın herkes için önemli olduğunu belirterek, "Trafikte karşılıklı saygı ve anlayış hepimiz için önemli. Saygıya yol verelim. Sena kardeşimize ve ailesine geçmiş olsun." dedi.

Semra Orkan   | 14.08.2020
İstanbul Valisi Yerlikaya'dan, 'trafikte karşılıklı saygı ve anlayış' çağrısı

İstanbul

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, trafikte karşılıklı saygı ve anlayışın herkes için önemli olduğunu belirtti.

  • Alibeyköy'de trafikte tartıştığı kadın sürücüye saldırıp hakaret eden şüpheli tutuklandı

Vali Yerlikaya, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Sena kardeşimize saldıran kişi biraz önce çıktığı mahkemede tutuklandı. Trafikte karşılıklı saygı ve anlayış hepimiz için önemli. Saygıya yol verelim. Sena kardeşimize ve ailesine geçmiş olsun." ifadelerine yer verdi.

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