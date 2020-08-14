İstanbul Valisi Yerlikaya'dan, 'trafikte karşılıklı saygı ve anlayış' çağrısı
İstanbul Valisi Yerlikaya, trafikte karşılıklı saygı ve anlayışın herkes için önemli olduğunu belirterek, "Trafikte karşılıklı saygı ve anlayış hepimiz için önemli. Saygıya yol verelim. Sena kardeşimize ve ailesine geçmiş olsun." dedi.
İstanbul
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, trafikte karşılıklı saygı ve anlayışın herkes için önemli olduğunu belirtti.
- Alibeyköy'de trafikte tartıştığı kadın sürücüye saldırıp hakaret eden şüpheli tutuklandı
Vali Yerlikaya, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Sena kardeşimize saldıran kişi biraz önce çıktığı mahkemede tutuklandı. Trafikte karşılıklı saygı ve anlayış hepimiz için önemli. Saygıya yol verelim. Sena kardeşimize ve ailesine geçmiş olsun." ifadelerine yer verdi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.