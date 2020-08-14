Euro
8.75
Dolar
7.39
BIST 100
1,083.83
Altın
1,940.34
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Nevşehir’de Hacı Bektaş Veli'nin vefatının 749. yıl dönümü anma etkinlikleri programına katılıyor
logo
Türkiye

Alibeyköy'de trafikte tartıştığı kadın sürücüye saldırıp hakaret eden şüpheli tutuklandı

İstanbul Alibeyköy'de, trafikte tartıştığı kadın sürücüye saldırıp hakaret ettiği gerekçesiyle gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Murat Kaya,Başak Akbulut Yazar   | 14.08.2020
Alibeyköy'de trafikte tartıştığı kadın sürücüye saldırıp hakaret eden şüpheli tutuklandı

İstanbul

Alibeyköy'de, trafikte kadın sürücüye saldırıp hakaret ettiği gerekçesiyle gözaltına alınan Emre E. tutuklandı.

Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na getirilen ve savcılık ifadesi sonrasında nöbetçi hakimliğe sevk edilen Emre E'nin tutuklanmasına karar verildi.

Şüphelinin savcılık ifadesinde, eşi ve baldızıyla seyir halindeyken şikayetçi Sena K'nin kullandığı aracı araçlarının önüne kırdığını, kornaya basıp Sena K'yi uyardığını ancak Sena K'nin hakarette bulunduğunu öne sürdü.

İfadesinde, aracını kenara çekip durduğunu, Sena K'nin de aracının arkasında durduğu ve kendilerine saldırmaya çalıştığını, telefonunun kamerasıyla çekim yapmaya başladığını ileri süren Emre E, "Benim eşim yeni doğum yaptığından ve hastaneden yeni çıktığımızdan, sinirlerime hakim olamadım. Sena K, eşim Güzilar E'ye saldırmaya çalışınca ben Sena K'yi elimle ittirdim. Daha sonra aracının üzerine çıkıp zıpladım. Sena K'ye tehdit ve hakarette bulunmadım. Onu darbetmedim ancak aracına zarar verdim. Pişmanım." ifadesini kullandı.

Olay

Eyüpsultan-Güzeltepe Mahallesi Mareşal Fevzi Çakmak Caddesi'nde, dün akşam saat 20.20 sıralarında, trafikte tartıştığı sürücü Sena K'ye saldıran, aracın ön camını kıran ve hakaretlerde bulunan Emre E'nin görüntüsü, diş hekimi olduğu belirtilen mağdur Sena K. tarafından çekilmiş ve sosyal medyada paylaşılmıştı. 

Sena K, aracının camını kırdıktan sonra olay yerinden ayrılan ve taksi şoförü olduğu belirlenen Emre E'yle ilgili şikayetçi olmuş, şüpheli, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınmıştı. 

Adliyede başsavcılıkça ifadesi alınan şüpheli, "mala zarar vermek" ve "yaralama" suçlarından tutuklanması istemiyle mahkemeye sevk edilmişti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Sağlık Bakanı Koca'dan Kovid-19'a karşı 'tedbir' uyarısı
İspanya'da Kovid-19'da yeni vakalardaki hızlı artış sürüyor
4 ilde 65 yaş üstüne Kovid-19 kısıtlaması
Irak'ta Kovid-19'dan son 24 saatte 68 kişi hayatını kaybetti
ABD'de Kovid-19'dan yaşamını yitirenlerin sayısı 170 bin 446’ya yükseldi

Benzer haberler

Alibeyköy'de trafikte tartıştığı kadın sürücüye saldırıp hakaret eden şüpheli tutuklandı

Alibeyköy'de trafikte tartıştığı kadın sürücüye saldırıp hakaret eden şüpheli tutuklandı

Alibeyköy'de trafikte kadın sürücüye saldıran kişi tutuklanması talebiyle mahkemeye sevk edildi

İstanbul ve Ankara'da Kovid-19 denetimi

İstanbul'da 'Filyasyon Çalışmaları Takip Kurulları' oluşturuldu

İstanbul'da 'Filyasyon Çalışmaları Takip Kurulları' oluşturuldu
İstanbul'da eğlence yeri denetiminde 99 kişiye işlem yapıldı

İstanbul'da eğlence yeri denetiminde 99 kişiye işlem yapıldı
Komedyen İsmail Baki Tuncer'den çocuklara Barış Manço taklidiyle 'maske' uyarısı

Komedyen İsmail Baki Tuncer'den çocuklara Barış Manço taklidiyle 'maske' uyarısı