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Ermenistan hedeflerinin vurulma anı havadan görüntülendi
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Irak'ın kuzeyinde eylem hazırlığındaki 7 terörist SİHA'larla etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Haftanin bölgesinde eylem hazırlığında olduğu belirlenen 7 PKK'lı teröristin Silahlı İnsansız Hava Aracı ile etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Muhammed Boztepe   | 27.09.2020
Irak'ın kuzeyinde eylem hazırlığındaki 7 terörist SİHA'larla etkisiz hale getirildi

Ankara

Milli Savunma Bakanlığından (MSB) yapılan açıklamada, terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonların kararlılıkla sürdüğü belirtildi.

Açıklamada, "Irak'ın kuzeyindeki Haftanin bölgesinde keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen ve eylem hazırlığında olduğu belirlenen 7 PKK'lı terörist, SİHA'larımızla etkisiz hale getirildi." ifadeleri kullanıldı. 

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