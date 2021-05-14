Euro
10.23
Dolar
8.44
BIST 100
1,441.33
Altın
1,834.21
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
MHP ile CHP arasında video konferans yöntemiyle bayramlaşma programı düzenleniyor. A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş, 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) öncesinde Antalya'da gerçekleştirilecek kampın geniş kadrosunu çevrim içi toplantıda açıklıyor.
logo
Türkiye

İkna edilerek teslim olan PKK'lı terörist: Örgüte katılması hedeflenen gençler HDP/DBP'de buluşur ve eğitimler yapılır

Gaziantep'te güvenlik güçlerinin ikna etmesiyle teslim olan PKK/YPG üyesi terörist, HDP Gençlik Meclisleri kanalıyla gençlerin nasıl tuzağa düşürüldüğünü anlattı.

Adsız Günebakan   | 14.05.2021
İkna edilerek teslim olan PKK'lı terörist: Örgüte katılması hedeflenen gençler HDP/DBP'de buluşur ve eğitimler yapılır

Gaziantep

Yaklaşık 7 yıl önce terör örgütü PKK/YPG'ye katılan ve güvenlik güçlerinin ikna çalışmaları sonucu 3 hafta önce teslim olan M.A, emniyette verdiği ifadesinde örgüt hakkında bilgiler paylaştı.

"Kobani olayları" sırasında arkadaşının yönlendirmesiyle terör örgütü PKK/YPG'ye katıldığını itiraf eden M.A, örgütün gençlere çok önem verdiğini belirterek, "PKK'nın çok önemsediği bir alan olarak gençlik her zaman ön plandadır. Çünkü hem kırsala geçişler bu alandan olur hem de şehirlerde yapılacak eylem ve etkinliklerde önemli bir gruptur." ifadelerini kullandı.

Gençlik yapılanmasının yasal görünümlü kurumlar altında faaliyet yürüttüğünü belirten M.A, "Bu yasal alanlar dernekler, öğrenci dernekleri/birlikleri, HDP, DBP gibi örgüte yakın siyasi partiler içerisinde başlar. Bu alanlarda öncelikle gençlere sorumluluk verilerek onlara değer verilir. Bu sorumluluklar mahalle temsilciliği, okul temsilciliği gibi sorumluluklardır. Yeterince gayret gösteren gençler arasından öncelikle küçük ve yasal olan eylemlere katılmaları sağlanır. Bu eylemler bildiri dağıtma, basın açıklamasına katılma gibi eylemlerdir." dedi.

Bu süreçte gençlere propaganda içerikli eğitimlerin verildiğini kaydeden M.A, şu bilgileri paylaştı:

"Bu tür eğitimlerde istenen seviyeye ulaşan gençler sokak eylemleri, asker ve polise, devlet kurumlarına saldırı, örgütün hedefindeki yerlere yönelik saldırılar gibi eylemlere yönlendirilir. Hatta bu gençlere polis tarafından işlem yapılması örgütün işine gelmektedir. Bir süre sonra zaten 'polis seni arıyor', 'kaydın var', 'kırsala katılmaktan başka çaren yok' gibi söylemlerle örgüte katılım sağlanır. Son dönemde HDP gençlik yapılanması gibi kurularak faaliyetlerine devam eden Gençlik Meclisleri aslında PKK yapılanması olup parti adı altında legal görünümle daha rahat hareket etmek için kurulmuştur."

Terör örgütü PKK/KCK içerisinde eğitim alanlara "kadro" denildiğini, bu kişilerin HDP parti binalarına sıklıkla gittiğini ve örgütleyici konumda olduklarını anlatan M.A, kadro şahısların parti yöneticilerinin üstü konumunda olduğuna işaret etti.

M.A, şunları kaydetti:

"Gençlik Meclisleri isimli örgütlenmelerin kuruluşunda kadro şahıslar aktif rol almışlardır. Gençlik Meclislerini PKK çizgisinde örgütleyen kadro şahıslar, birkaç ilin sorumlusu düzeyindedirler ve illerde HDP/DBP yöneticilerinden daha üst bir konumdadırlar. Kadro şahsın HDP/DBP yöneticilerine vereceği talimatlar yerine getirilmek zorundadır. Örgütleyici konumda olan kadro şahıs ile örgüte katılması hedeflenen gençler HDP/DBP'de buluşur ve eğitimler yapılır. Eğitimler partide yapılacağı gibi parti dışında belirlenen yerlerde de yapılabilir. Kadro şahıs eğittiği kişileri örgütsel bilince ulaşmak üzere hazırlar. İdeolojik eğitimin temeli bu şekilde atılıp gençlik örgütlenmesi kurulduktan sonra küçük sokak eylemlerine katılım başlar."

"Mahmurdaki HDP irtibat bürosu kırsal ile bağlantıyı sağlar"

Suriye'de 2019 yılı Haziran ayında gençlik yapılanmasına yönelik bir toplantıya katıldığını belirten M.A, şu bilgileri verdi:

"Benim de katıldığım bu toplantıda tartışma kısmında yer aldım. Sonuçlar kısmına katılmadım. Raporlar kısmında her bölgenin gençlik faaliyetlerine ilişkin raporlar gelirdi. Bu raporlar Suriye ile ilgili yerleri kapsar. Türkiye'nin raporları Suriye'ye gelmez. Türkiye'deki gençlik çalışmaları doğrudan Irak'ta kırsal alana bağlıdır. HDP'nin Mahmur'da bulunan irtibat bürosu üzerinden gelen raporlar örgütün kırsalda bulunan yöneticilerine ulaştırılır. Mahmur'daki HDP irtibat bürosu kırsal ile bağlantıyı sağlar."

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Hindistan'da son 24 saatte Kovid-19'dan 4 bin kişi hayatını kaybetti
Böbrek yetmezliği hastalarına 'Kovid-19 aşısını ihmal etmeyin' çağrısı
Bakan Varank: VLP aşısında da Faz 2'ye geçmeyi planlıyoruz
Biden, Kovid-19'a karşı aşılananların artık maske takmasına gerek olmadığını söyledi
Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar

Benzer haberler

İkna edilerek teslim olan PKK'lı terörist: Örgüte katılması hedeflenen gençler HDP/DBP'de buluşur ve eğitimler yapılır

İkna edilerek teslim olan PKK'lı terörist: Örgüte katılması hedeflenen gençler HDP/DBP'de buluşur ve eğitimler yapılır

Çaykur Rizespor, deplasmanda kazandı

Gastronomi kentinin baklavacılarını bayram telaşı sardı

Kayseri'de golsüz beraberlik

Kayseri'de golsüz beraberlik
Yurt içinden katılım bulamayan terör örgütü PKK, yüzünü Avrupa'ya çevirdi

Yurt içinden katılım bulamayan terör örgütü PKK, yüzünü Avrupa'ya çevirdi
Kariyer rekoru kıran Muhammet Demir'in gözü milli takımda

Kariyer rekoru kıran Muhammet Demir'in gözü milli takımda