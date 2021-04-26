Euro
10.03
Dolar
8.29
BIST 100
1,367.37
Altın
1,776.67
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
TBMM Başkanı Şentop konuşuyor
logo
Türkiye

İkna edilen PKK/KCK'lı terörist güvenlik güçlerine teslim oldu

Adana'da 2014'te PKK/KCK'nın dağ kadrosuna katılan örgüt mensubu, ikna çalışmaları sonucu güvenlik güçlerine teslim oldu.

İsmihan Özgüven   | 26.04.2021
İkna edilen PKK/KCK'lı terörist güvenlik güçlerine teslim oldu

Adana

Alınan bilgiye göre, Adana İl Jandarma Komutanlığı ve Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanlığının ortak çalışmaları sonucu "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan aranan A.T'nin teslim olması için ikna süreci başlatıldı.

Örgüt mensubu A.T, ikna sürecinde yapılan görüşmeler sonucu Silopi Hudut Takımı Kapılı Karakolu'na teslim oldu.

A.T, adli işlemler için İstanbul İl Jandarma Komutanlığına teslim edildi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İran'da son 24 saatte Kovid-19'dan 496 kişi hayatını kaybetti
Sputnik V aşısının Türkiye'de üretilmesi için anlaşmaya varıldı
ABD'de 5 milyondan fazla kişi ikinci doz Kovid-19 aşısı olmadı
Başbakan Johnson'ın üçüncü karantina yerine binlerce cesedin yığılmasını tercih edeceğini söylediği iddiası
'Salgına yakalanan hastaların durumlarını görseler bırakın dışarıyı odalarından çıkmazlar'

Benzer haberler

İkna edilen PKK/KCK'lı terörist güvenlik güçlerine teslim oldu

İkna edilen PKK/KCK'lı terörist güvenlik güçlerine teslim oldu

'Nefes darlığı ve öksürük beni çok yıprattı'

AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Meyer-Landrut'tan, Suriyelilerin sığındığı ülkelere destek açıklaması

PKK'dan kaçan bir terörist daha ikna yoluyla teslim oldu

PKK'dan kaçan bir terörist daha ikna yoluyla teslim oldu
Adana'da iki çocuklu çift, doğuştan engelli Berkcan'ın koruyucu ailesi oldu

Adana'da iki çocuklu çift, doğuştan engelli Berkcan'ın koruyucu ailesi oldu
Adana'da yarışta attan düşüp yaralanan jokey yoğun bakımda

Adana'da yarışta attan düşüp yaralanan jokey yoğun bakımda