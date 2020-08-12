Euro
8.62
Dolar
7.31
BIST 100
1,114.18
Altın
1,948.28
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Türkiye

Iğdır Valiliği kentteki depremde hasar meydana gelmediğini açıkladı

Iğdır'da meydana gelen 4.4 büyüklüğündeki depremde can kaybı, yaralanma ve herhangi bir hasar oluşmadığı bildirildi.

Hüseyin Yıldız   | 12.08.2020
Iğdır Valiliği kentteki depremde hasar meydana gelmediğini açıkladı

Iğdır

Iğdır Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, kentte saat 02:29’da yaşanan depremle ilgili kent merkezi, ilçeler ve köylerde inceleme yapıldığı belirtildi.

İnceleme sonucu olumsuz duruma rastlanılmadığı belirtilen açıklamada, "İlimizde meydana gelen 4.4 büyüklüğündeki deprem sonrasında AFAD ekiplerimizce merkez, ilçe ve köylerimizde yapılan araştırma ve inceleme sonucu ilimiz genelinde herhangi bir can kaybı, yaralanma veya hasarın meydana gelmediği tespit edilmiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur." ifadeleri kullanıldı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Alman Hükümeti artan yeni Kovid-19 vakalarından endişe duyuyor
Bakan Koca koronavirüse yakalanan doktorun mesajını paylaştı
Tahran'da acı Kovid-19 tablosu: Uyuşturucu bağımlılığı patladı, polis çaresiz
İngiliz üniversitesinin Kovid-19 aşısı Uganda'da da denenecek
Kovid-19 tedbirleriyle yeniden açılan spor tesislerinde uygulanacak kurallar netleşti

Benzer haberler

Iğdır Valiliği kentteki depremde hasar meydana gelmediğini açıkladı

Iğdır Valiliği kentteki depremde hasar meydana gelmediğini açıkladı

Türkiye Sigorta Birliği: Depreme karşı sigortasız konut kalmamalı

Iğdır'da 4,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Iğdır'da altın böceklerinin beslenme anını AA kamerası görüntüledi

Iğdır'da altın böceklerinin beslenme anını AA kamerası görüntüledi
Iğdır'da askeri araç devrildi: 6 yaralı

Iğdır'da askeri araç devrildi: 6 yaralı
İran'da 5,1 büyüklüğünde deprem

İran'da 5,1 büyüklüğünde deprem