İdlib şehitlerinin ailelerine acı haber verilmeye başlandı
İdlib'de rejim unsurlarının saldırısı sonucu şehit olan kahraman askerlerin şehadet haberleri ailelerine verilmeye başlandı.
Ankara
İdlib'de rejim unsurlarının saldırısı sonucu şehit olan Uzman Onbaşı Ahmet Saygılı'nın (23) Kahramanmaraş'taki evine şehadet haberi ulaştı.
Şehidin Türkoğlu ilçesi Beyoğlu Mahallesi'ndeki babaevine gelen Kaymakam Gürbüz Saltaş, Türkoğlu Belediye Başkan Yardımcısı Ramazan Bozdoğan ve İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Mete Pekmez, şehadet haberini anne Ayşe ve baba Hüseyin Saygılı'ya verdi.
Şehidin ailesi ve yakınlarını, askeri yetkililer ile mahalle sakinleri teskin etti.
Saygılı ailesinin evine ve sokağına Türk bayrakları asıldı, sokağa taziye çadırı kuruldu.
Bu arada, 7 kardeş olan Ahmet Saygılı'nın 3 kardeşinin de Türk Silahlı Kuvvetleri mensubu olarak çeşitli yerlerde görev yaptığı öğrenildi.
Şehit Yüzbaşı Süleyman Şahin'in (35), Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesindeki babaevine şehadet haberi ulaştı
Şehidin Sanayi Mahallesi Dokuma Sokak'taki baba ocağına gelen Kaymakam Selami Kapankaya, Dinar Belediye Başkanı Nihat Sarı, İlçe Jandarma Komutanı Necip Kacar ve İlçe Emniyet Müdürü Özgür Taşkın, şehadet haberini, baba Mehmet ile anne Arzu Şahin Ankara'da olduğu için kardeşi Gökhan Şahin'e verdi.
Şehidin kardeşi ve yakınlarını, askeri yetkililer ile mahalle sakinleri teskin etti.
Şahin'in ailesinin evine ve sokağına Türk bayrakları asıldı, sokağa taziye çadırı kuruldu.
Öte yandan Süleyman Şahin'in evli ve 2 çocuk sahibi olduğu öğrenildi.
Şehit Yüzbaşı Şahin'in Ankara'daki evinin önüne taziye çadırı kuruldu
Şehidin evine ve çevredeki binalara Türk bayrakları asıldı, belediye ekiplerince evin önüne taziye çadırı kuruldu.
Yenimahalle Kaymakamı Selda Dural, Şahin ailesini evinde ziyaret ederek taziyelerini iletti.
Şehit Piyade Uzman Onbaşı Ali Taşöz'ün (24) Kayseri'deki ailesine acı haber verildi
Şehidin Develi ilçesi Reşadiye Mahallesi'ndeki babaevine giden yetkililer, anne Penbe ve baba Hüseyin Taşöz'e oğullarının şehadet haberini verdi.
Taşöz ailesinin evine Türk bayrağı asıldı. Şehadet haberini duyan yakınları ve komşuları, aileye başsağlığı dileklerini iletti.
Bekar olan şehit Taşöz'ün görev yerine 10 ay önce gittiği ve 2 kardeşi olduğu öğrenildi.
Şehit Piyade Uzman Onbaşı İbrahim Tüzel'in, Mersin'deki baba ocağına acı haber ulaştı
Şehit Tüzel'in Erdemli ilçesine bağlı Alibeyli Mahallesi'nde yaşayan ailesine şehadet haberini Erdemli Kaymakamı Avni Kula, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Erhan Erdoğan ve İlçe Emniyet Müdürü Ahmet Şahingözlü verdi.
Haberi alan şehidin babası Şuayip ve annesi Gülten Tüzel'i yakınları teskin etmeye çalıştı.
Baba Şuayip Tüzel, gazetecilere yaptığı açıklamada, oğluyla en son 3 gün önce telefonla görüştüğünü anlattı.
Şehidin evine ve sokağına Türk bayrakları asıldı, sokağa taziye çadırı kuruldu.
Şehit Piyade Uzman Onbaşı Batuhan Tank'ın, Osmaniye'deki babaevine acı haber ulaştı
Şehit Tank'ın Kadirli ilçesi Cemalpaşa Mahallesi'nde yaşayan ailesine şehadet haberini Kaymakam Ahmet Arık, Belediye Başkanı Ömer Tarhan ile İlçe Garnizon Komutanı Asteğmen Mehmet Kutulman verdi.
Şehidin babası Ahmet Turan'ı yakınları teselli etmeye çalıştı. Şehidin evine ve sokağına Türk bayrakları asıldı, taziye çadırı kuruldu.
Şehit Batuhan Tank'ın 6 ay önce nişanlandığı ve yakın zamanda dünyaevine girmeye hazırlandığı öğrenildi.
Şehit Piyade Uzman Onbaşı Turgut Burkay Korkmaz'ın Antalya'daki babaevine acı haber ulaştı
Şehit Korkmaz'ın Finike ilçesi Turunçova Mahallesi'nde yaşayan ailesine şehadet haberini askeri yetkililer verdi.
Oğullarının şehadet haberine alan Baba Salih ile anne Fatma Korkmaz büyük üzüntü yaşadı.
Şehidin evine ve evin bulunduğu sokağa Türk bayrakları asıldı.
Finike Kaymakamı Ergün Baysal, Finike Belediye Başkanı Mustafa Geyikçi ve mahalle sakinleri aileye taziye ziyaretinde bulundu.
Şehit 3 askerin Tekirdağ'daki ailelerine acı haber verildi
Şehit Piyade Onbaşı Nihat Kara, Uzman Onbaşı Recep Bekir ve sözleşmeli er Birhan Er'in Tekirdağ'daki ailelerine acı haber verildi.
Saldırı sonucu şehit olan Kara'nın Saray ilçesindeki, Bekir'in Ergene ilçesindeki ve Er'in Çorlu ilçesindeki ailelerine şehadet haberini askeri yetkililer verdi. Acı haberi alan şehit yakınları büyük üzüntü yaşadı. Sağlık, polis ve jandarma ekipleri şehit ailelerini teselli etmeye çalıştı. Şehitlerin ailelerinin yaşadığı evlere Türk bayrakları asıldı.
Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım, şehitlerin ailelerini ziyaret ederek başsağlığı diledi.
Şehit Piyade Astsubay Kıdemli Çavuş Akif Akçadağ'ın Kahramanmaraş'taki babaevine şehadet haberi ulaştı
Şehit Akif Akçadağ'ın (29), Onikişubat ilçesi Karamanlı Mahallesi'ndeki babaevine gelen Kaymakam Serkan Keçeli, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Mutlu Kaya, İlçe Emniyet Müdürü Salih Öksüz, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı İsmail Sidan, aile yakınlarına şehadet haberini verdi.
Bu arada, şehidin babası Bekir ve annesi Serpil Akçadağ'ın Hatay'a gittiği, çocuklarının şehadet haberini de orada aldığı öğrenildi.
Haberi alan şehidin yakınlarını, askeri yetkililer ile mahalle sakinleri teskin etti.
Akçadağ ailesinin evine ve sokağa Türk bayrakları asıldı.
Şehit Astsubay Çavuş Mehmet Muhammet Akay'ın, Mersin'deki ailesine acı haber ulaştı
Şehit Akay'ın merkez Toroslar ilçesinde yaşayan ailesine şehadet haberini Toroslar Kaymakamı Ahmet Hikmet Şahin ile askeri erkan verdi.
Acı haberi çalıştığı iş yerinde öğrenen şehidin babası Osman ile annesi Kezban Akay'ı yakınları teskin etmeye çalıştı.
Şehidin Selçuklar Mahallesi'ndeki dede evine ve sokağına Türk bayrakları asıldı, taziye çadırı kuruldu.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.