Euro
6.19
Dolar
5.66
BIST 100
105,350.40
Altın
1,489.09
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
"Yeni Ekonomi Programı 2020-2022 Lansman Toplantısı"
logo
Türkiye

İçişleri Bakanlığı sözleşmeli bilişim personeli alacak

İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü yazılı ve sözlü sınavla 8 sözleşmeli bilişim personeli alımı gerçekleştirecek.

Hamdi Çelikbaş   | 30.09.2019
İçişleri Bakanlığı sözleşmeli bilişim personeli alacak

Ankara

Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü tarafından 3'ü kıdemli olmak üzere toplam 8 uygulama geliştirme uzmanı istihdam edilecek.

Adayların, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48'inci maddesinde belirtilen şartları taşımaları, fakültelerin 4 yıllık bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, elektrik mühendisliği, elektronik mühendisliği, elektrik-elektronik mühendisliği ve endüstri mühendisliği bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmaları gerekiyor.

Yazılım, yazılım tasarımı ve geliştirilmesi ile bu sürecin yönetimi konusunda veya büyük ölçekli ağ sistemlerinin kurulumu ve yönetimi konusunda ücret tavanı 2 katını geçmeyecekler için en az 3 yıllık, diğerleri için en az 5 yıllık mesleki tecrübeye sahip bulunmaları, bilgisayar çevre birimlerinin donanımı ve kurulan ağ yönetimi güvenliği hakkında bilgi sahibi olmaları kaydıyla güncel programlama dillerinden en az ikisini bildiğini belgelemeleri başvuru koşulları arasında yer alıyor.

Başvurular 16 Ekim'den itibaren "e-Devlet"ten yapılacak

Adaylar "www.icisleri.gov.tr" ve "www.nvi.gov.tr" adresli internet sitelerinde yer alacak olan 2019 Yılı Sözleşmeli Bilişim Personeli Sınavı Başvuru Formu'na 16-30 Ekim tarihleri arasında sınav duyurusu bölümünden ulaşabilecek.

Adaylar, söz konusu form üzerinden yayımlanacak olan başvuru linki aracılığıyla "e-Devlet" şifresi ile elektronik ortamda müracaatlarını gerçekleştirebilecekler.

Başvurular elektronik ortamda alınacağı için posta yolu ile veya şahsen müracaatlar kabul edilmeyecek.

Yazılı sınav 30 Kasım'da 

Yazılı sınav 30 Kasım Cumartesi günü saat 10.00'da Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünün yemekhanesinde, sözlü sınav ise 25-26-27 Aralık tarihlerinde Genel Müdürlük C Blok Toplantı Salonu'nda yapılacak.

Yazılı sınav sonucunda 100 tam puan üzerinden 70 ve daha fazla puan alan adaylar sözlü sınava çağrılacak.

Her iki sınav sonucunda alınan notların aritmetik ortalaması ile nihai başarı dereceleri tespit edilecek. Kazananlar asil ve yedek olarak ilan edilerek, kontenjan sayısı kadar adayla sözleşme yapılacak.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Trump’ın 'Buy American' güvencesi ve Aramco saldırısı
Asya jeopolitiğinde stratejik ortaklık: Çin ve Pakistan
Türkiye ile ABD ticaret hacmini 5 katına çıkarmayı hedefliyor
İZLENİM - Sudan halkı geçiş sürecinde aktif rol istiyor
Çin'in Afrika'daki stratejik açılımları demiryollarından ilerliyor

Benzer haberler

İçişleri Bakanlığı sözleşmeli bilişim personeli alacak

İçişleri Bakanlığı sözleşmeli bilişim personeli alacak

Mardin'de bir terörist etkisiz hale getirildi

Kamuda 'çakar lamba' kullanımına uygulamalı tanıtım

e-Belediye Bilgi Sistemi ile yıllık 3 milyar lira tasarruf sağlanacak

e-Belediye Bilgi Sistemi ile yıllık 3 milyar lira tasarruf sağlanacak
Hakkari'de 2 terörist etkisiz hale getirildi

Hakkari'de 2 terörist etkisiz hale getirildi
Hakkari'de 2 terörist etkisiz hale getirildi

Hakkari'de 2 terörist etkisiz hale getirildi