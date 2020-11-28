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İçişleri Bakanlığı: PKK/KCK'ya yönelik operasyonlarda 641 kişi gözaltına alındı

İçişleri Bakanlığı, PKK/KCK'ya yönelik Başsavcılıklarla koordineli olarak 27-28 Kasım'da 42 ilde yürütülen operasyonlarda 641 kişinin gözaltına alındığını bildirdi.

Özcan Yıldırım   | 28.11.2020
İçişleri Bakanlığı: PKK/KCK'ya yönelik operasyonlarda 641 kişi gözaltına alındı

Ankara

İçişleri Bakanlığı, PKK/KCK'ya yönelik 42 ilde yürütülen operasyonlarda 641 kişinin gözaltına alındığını duyurdu.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, PKK/KCK terör örgütü üyeleri ve destekçilerine yönelik dün ve bugün başsavcılıklarla koordineli 42 ilde planlı operasyonlar düzenlendi. Operasyonlarda 641 şahıs gözaltına alındı.

Aramalarda, çok sayıda silah, tabanca, tüfek ile bu silahlara ait fişek ve şarjör ele geçirildi. Örgütsel doküman ve dijital materyallere el konuldu.

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