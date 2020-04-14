İçişleri Bakanlığı: Lice kırsalında 2 terörist etkisiz hale getirildi
İçişleri Bakanlığı, Diyarbakır'ın Lice ilçesi kırsalında, İl Jandarma Komutanlığınca düzenlenen operasyonda 2 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
Ankara
İçişleri Bakanlığı, iç güvenlik operasyonları kapsamında Diyarbakır'ın Lice ilçesi kırsalında 2 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, iç güvenlik operasyonları kapsamında Diyarbakır'ın Lice ilçesi kırsalında İl Jandarma Komutanlığınca operasyon gerçekleştirildi.
Operasyonda, jandarma komando ve özel harekat timlerince 2 terörist etkisiz hale getirildi.
Etkisiz hale getirilen terörist F.Ö'nün 2009'da, H.K'nin ise 2015'te bölücü terör örgütüne katıldığı öğrenildi.
Bölgede operasyonlar devam ediyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.