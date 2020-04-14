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İçişleri Bakanlığı: Lice kırsalında 2 terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanlığı, Diyarbakır'ın Lice ilçesi kırsalında, İl Jandarma Komutanlığınca düzenlenen operasyonda 2 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Muhammed Nuri Erdoğan   | 14.04.2020
İçişleri Bakanlığı: Lice kırsalında 2 terörist etkisiz hale getirildi

Ankara

İçişleri Bakanlığı, iç güvenlik operasyonları kapsamında Diyarbakır'ın Lice ilçesi kırsalında 2 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi. 

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, iç güvenlik operasyonları kapsamında Diyarbakır'ın Lice ilçesi kırsalında İl Jandarma Komutanlığınca operasyon gerçekleştirildi. 

Operasyonda, jandarma komando ve özel harekat timlerince 2 terörist etkisiz hale getirildi.

Etkisiz hale getirilen terörist F.Ö'nün 2009'da, H.K'nin ise 2015'te bölücü terör örgütüne katıldığı öğrenildi.

Bölgede operasyonlar devam ediyor.

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