İçişleri Bakanlığı: Hırvatistan uyruklu terörist savaşçı sınır dışı edildi
İçişleri Bakanlığı, Hırvatistan uyruklu yabancı terörist savaşçının sınır dışı edildiğini bildirdi.
Ankara
İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, yabancı terörist savaşçıların ülkelerine iadelerinin sürdüğü ifade edildi.
Bu kapsamda Hırvatistan uyruklu kişinin sınır dışı edildiği belirtildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.