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Türkiye

İçişleri Bakanlığı: Hırvatistan uyruklu terörist savaşçı sınır dışı edildi

İçişleri Bakanlığı, Hırvatistan uyruklu yabancı terörist savaşçının sınır dışı edildiğini bildirdi.

Muhammed Nuri Erdoğan   | 06.03.2020
İçişleri Bakanlığı: Hırvatistan uyruklu terörist savaşçı sınır dışı edildi

Ankara

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, yabancı terörist savaşçıların ülkelerine iadelerinin sürdüğü ifade edildi.

Bu kapsamda Hırvatistan uyruklu kişinin sınır dışı edildiği belirtildi.

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