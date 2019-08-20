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İçişleri Bakanı Soylu: Hukukun en temel görevi milletin oylarını teröre istismar ettirmemektir

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Hukukun ve demokrasinin en temel görevi, milletin verdiği temiz oyları teröre istismar ettirmemektir." dedi.

Muhammed Ali Toruntay   | 20.08.2019
İçişleri Bakanı Soylu: Hukukun en temel görevi milletin oylarını teröre istismar ettirmemektir

Ankara

İçişleri Bakanı Soylu, Göç Değerlendime Toplantısına gelişinde gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Soylu, "Hukukun ve demokrasinin en temel görevi, milletin verdiği temiz oyları teröre istismar ettirmemektir. Terörle demokrasi arasına bir meşru kanal açmaya çalışanlar sorumsuzluk işlemektedirler." ifadelerini kullandı.

Demokrasiyi ve seçilmişliği terörün muafiyet alanına sokmak isteyenlerin büyük bir hata işlediklerini söyleyen Soylu, şöyle devam etti:

"Bizim teröre müsamaha göstermemizi bekleyenler yanılır. Terörü ve terörizmi özellikle halkın helal oylarıyla belediyelerde merkez haline getirmeye çalışanlara da devletin, kuralların, hukukun ve Anayasa'nın sessiz kalmasını beklemek son derece yanlıştır." 

"Milletin helal oylarına leke sürmektedirler"

İçişleri Bakanı Soylu, Türkiye'nin belediyeler üzerinden terörün merkezi haline getirilmeye çalışıldığını belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"Buna kurallar, anayasa, belediye kanunları bir cevap verdi, 'Bir daha bunu tekrarlamayın' dedi. Fakat hem demokrasiye hem hukuka halel getirmek isteyenler, kelimenin tam anlamıyla devlete kafa tutmaktadırlar, demokrasimizi istismar etmektedirler, milletin helal oylarına leke sürmektedirler."

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