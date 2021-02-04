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İçişleri Bakanı Soylu, El Bab şehidi Demirel için başsağlığı diledi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Suriye'nin El Bab kentinde el yapımı patlayıcının etkisiz hale getirilmesi sırasında şehit olan Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Süleyman Demirel için başsağlığı diledi.

Orhan Onur Gemici   | 04.02.2021
İçişleri Bakanı Soylu, El Bab şehidi Demirel için başsağlığı diledi

Ankara

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sosyal medya hesaplarından paylaştığı mesajında, şu ifadeleri kullandı:

"Bir kahraman, bir baba... Ay yıldızlı bayrağımız uğruna şehadete uğurladığımız vatan evladı... Suriye Elbab'da şehit düşen kahraman jandarmamız Süleyman Demirel'e Allah'tan rahmet, ailesine sabır diliyorum. Başımız sağ olsun."


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