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Hrant Dink Vakfına yönelik tehdide ilişkin soruşturmada yakalanan H.A'nın ifadesine ulaşıldı

Hrant Dink Vakfına tehdit içerikli elektronik posta gönderilmesine ilişkin gözaltına alınan H.A'nın ifadesinde, Azerbaycan uyruklu kız arkadaşının Dağlık Karabağ'da Ermenilerin yaptıklarıyla ilgili anlattıklarından etkilendiğini iddia etti.

Savaş Güler   | 30.05.2020
Hrant Dink Vakfına yönelik tehdide ilişkin soruşturmada yakalanan H.A'nın ifadesine ulaşıldı

Konya

Hrant Dink Vakfına tehdit içerikli elektronik posta gönderilmesine ilişkin Konya'da gözaltına alınan H.A'nın Emniyet Müdürlüğündeki ifadesinde, Azerbaycan uyruklu kız arkadaşının Dağlık Karabağ'da Ermenilerin yaptıklarıyla ilgili anlattıklarından etkilendiğini iddia ederek, bu nedenle vakfa tehdit içerikli mesaj attığını söylediği öğrenildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, Hrant Dink Vakfının Twitter hesabından yapılan "27-28 Mayıs'ta Hrant Dink Vakfına e-mail ile ölüm tehdidi ulaştığını kamuoyuyla paylaşıyoruz. Son dönemde yükselen nefret dili ve oluşturulan iklimin ciddiyetini vurgulamak, yetkililere sorumluluklarını hatırlatmak için bu duyuruyu yapmanın görevimiz olduğu kanaatindeyiz." şeklindeki paylaşım üzerine tutanak tutularak resmen başlatılan soruşturma kapsamında Konya'da yakalanan H.A'nın Emniyet Müdürlüğündeki ifadesine ulaşıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünce düzenlenen operasyonda, merkez Selçuklu ilçesindeki evinde gözaltına alınan ve İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerine teslim edilen şüphelinin, lise öğrenimini tamamlamadan okuldan ayrıldığı, "kasten yaralama, tehdit ve hakaret" suçlarından kaydı olduğu öğrenildi.

H.A'nın kaldığı evde arama yapan polis ekibi, şüphelinin cep telefonuna el koyarak, incelenmesi için İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerine teslim etti.

- Bir Ermeni Kilisesi'ni daha aramış

Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra Emniyet Müdürlüğüne götürülen şüphelinin ilk ifadesinde, "İnternetten tanıştığım Azerbaycan uyruklu kız arkadaşımın Karabağ'da Ermenilerle alakalı anlattıklarından etkilenerek böyle bir şey yaptım. Bu kapsamda bir de Ermeni Kilisesi'ni aradım, ancak telefonuma bakan olmadı." dediği öğrenildi.

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