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Yaşam

Pilotaj öğrencisi tek yumurta ikizinin hedefi gökyüzünde de ayrılmamak

Konya'da pilotluk eğitimi alan 21 yaşındaki tek yumurta ikizi erkek kardeşler, uluslararası bir hava yolu şirketinde aynı kokpiti paylaşıp, kaptan pilotluk için rekabet etmek istiyor.

Serhat Çetinkaya  | 26.04.2024 - Güncelleme : 26.04.2024
Pilotaj öğrencisi tek yumurta ikizinin hedefi gökyüzünde de ayrılmamak Fotoğraf: Serhat Çetinkaya/AA

Konya

Neredeyse hayatlarının tamamını birlikte geçiren Yasin ile Arif Yaşar, küçüklükten bu yana pilotluk hayali için çabaladı.

İlkokul, ortaokul ve liseyi aynı sınıfta okuyan kardeşler, hayallerini gerçekleştirmek için Konya Ticaret Odası (KTO) Karatay Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Pilotaj Bölümünü kazandı.

Hareketleri, gülüşleri, mimikleri, boyları, kiloları, saçları ve birçok özellikleri benzeyen kardeşlerin yaşadıkları ise gülümsetiyor.

Öğretmenleri ve arkadaşları tarafından sıkça karıştırılan ikili, derslerde birbirlerine destek olsa da aralarındaki tatlı rekabeti hep sürdürüyor.

"Aynı kokpiti paylaşmak en büyük hayallerimizden"

İkinci sınıf öğrencisi Yasin Yaşar, AA muhabirine, ikiziyle aynı hayali paylaşıp, aynı eğitimi almanın çok farklı bir deneyim olduğunu söyledi.

Pilotlukta tek yumurta ikizinin aynı mesleği paylaşmasının çok nadir olduğunu aktaran Yaşar, "Etraftan farklı bakış açıları oluyor. Bu hoşumuza da gidiyor. Derslerde genelde birbirimize destek oluyoruz. Beraber çalışıyoruz." dedi.

Yaşar, bugüne kadar hiç ayrılmadıklarını, gökyüzünde de ayrılmak istemediklerini belirterek, "Aramızda ufak tatlı bir rekabet de var. Zaten bizi ateşleyen, motivasyonumuzu artıran da bu tatlı rekabet. Eğitimimizi tamamladıktan sonra ikizimle aynı hava yollarında çalışmak istiyoruz. Aynı kokpiti paylaşmak en büyük hayallerimizden. Aramızdaki rekabetin orda da devam edeceğini düşünüyorum. Kaptan pilot olmayı çok istiyorum." ifadesini kullandı.

"Aynı kokpiti paylaştığımızda ben kaptan pilot olmak isterim"

Çevrelerindekilerin kendilerini sık sık karıştırdığına dikkati çeken Yaşar, şöyle devam etti:

"İlkokuldan beri sürekli beraber olduğumuz için bizi karıştırmalarına alıştık. Bazen Arif'e 'Yasin' diye sesleniyorlar bazen de bana 'Arif' diye sesleniyorlar. Tulum giymediğimiz zamanlar yine bizi karıştırılıyor ama hangimizsek diğeri adına cevap veriyor. Garanti olsun diye ikimizin ismini art arda söyleyerek seslenenler de var. Bazen mevzu uzamasın diye Arif diyorlar, ben de Arif gibi cevap veriyorum çünkü aşağı yukarı cevaplarımız da aynı oluyor. Çaktırmadan devam ediyoruz."

Arif Yaşar ise ikiziyle aynı hayatı paylaşmanın keyifli ve eğlenceli olduğunu vurgulayarak, "Arkanda seni kollayan, destekleyen biri olması güven veriyor. Gayet güzel bir şekilde hedeflerimiz doğrultusunda ilerliyoruz. Aramızda kesinlikle bir rekabet de söz konusu. Aynı kokpiti paylaştığımızda ben kaptan pilot olmak isterim." diye konuştu.

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