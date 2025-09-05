Dolar
Spor, Futbol, Dünyadan Spor

A Milli Futbol Takımı, Konya'da

A Milli Futbol Takımı, FIFA Dünya Kupası Elemeleri E Grubu'nda 7 Eylül Pazar günü İspanya ile yapacağı maçın hazırlıkları için Konya'ya geldi.

Basir Gülüm  | 05.09.2025 - Güncelleme : 05.09.2025
A Milli Futbol Takımı, Konya'da Fotoğraf: Basir Gülüm/AA

Konya

Türk Hava Yolları'na ait özel uçakla Konya Havalimanı'na gelen ay-yıldızlı kafile, buradan kentte konaklayacağı otele geçti.

A Milli Futbol Takımı, maçın hazırlıklarına Çelikkayalar Kayacık Tesisleri'nde yarın başlayacak.

Türkiye-İspanya karşılaşması, 7 Eylül Pazar 21.45'te MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadı'nda oynanacak.

