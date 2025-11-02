Dolar
42.06
Euro
48.51
Altın
4,002.71
ETH/USDT
3,861.70
BTC/USDT
110,423.00
BIST 100
10,971.52
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Yaşam, insana dair

"Örgücü bayan" el emeği ürünlerinin gelirini kaldığı huzurevine bağışlayacak

Konya'da 75 yaşındaki Hatice Urgancı, el emeği örgü ürünlerinin gelirini kaldığı huzurevine bağışlamak için aralıksız çalışıyor.

Aleyna Kartal  | 02.11.2025 - Güncelleme : 02.11.2025
"Örgücü bayan" el emeği ürünlerinin gelirini kaldığı huzurevine bağışlayacak Fotoğraf: Aleyna Kartal/AA

Konya

Hatice Urgancı, yengesinin yönlendirmesiyle küçük yaşlarda örgü örmeye başladı.

Zamanla yeteneğini geliştiren Urgancı, yaptığı ürünleri etrafındakilere hediye ederek onların mutluluğuna ortak oldu.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Bir süredir Konya Sille Meliha Ercan Huzurevi'nde kalan Urgancı, örgü işlerine burada da devam ediyor.

Huzurevi sakinleri tarafından "örgücü bayan" olarak adlandırılan Urgancı, arkadaşlarına el emeği ürünlerini hediye ediyor.

Yaptığı örgü yelek, çanta, bebek ve cüzdanların gelirini kaldığı huzurevine bağışlamak isteyen Urgancı, hem üretmenin hem de paylaşmanın mutluluğunu devam ettirmek için var gücüyle çalışıyor.

"Örgü örmek bana rahatlık ve mutluluk veriyor"

Vaktinin çoğunu örerek geçiren Urgancı, AA muhabirine, yaptıklarının beğenildiğini, bu durumun kendisini motive ettiğini söyledi.

Hayatı boyunca bir şeylerle ilgilenmenin kendisine huzur verdiğini anlatan Urgancı, bu yüzden kendisini en çok mutlu eden örgüyü elinden hiç bırakmadığını dile getirdi.

Urgancı, insanlara hediye vermenin, onları mutlu etmenin içini huzurla doldurduğunu belirterek, "Yılların emeğiyle kazandığım bu beceriyi iyilik için kullanmak istiyorum. Örgü örmek bana rahatlık ve mutluluk veriyor. Bazı acıları unutturuyor, terapi gibi geliyor. Örgü örerken adeta dünyadan soyutlanıyorum, hiçbir şey düşünmüyorum. Kafamın dinlendiğini hissediyorum." ifadelerini kullandı.

Yaparken zorlanmadığı el işini kendisinden öğrenmek isteyenlerin de olduğunu vurgulayan, Urgancı, şöyle konuştu:

"Yaparken de öğretirken de zevk alıyorum. Şimdi ürünlerimin gelirini huzurevine bağışlamak istiyorum. Benim ihtiyacım, beklentim yok. Karşılık bekleyerek yapmıyorum. Kaldığım yere katkım olsun istiyorum. Üretmeyi, ürettiklerimi hediye vermeyi çok seviyorum. Buraya çok alıştım, kendi evim gibi hissediyorum. Yola çıktığımızda, gelmek için gün sayıyorum. Kendi evime gittiğimde burayı özlüyorum."

Hatice Urgancı, çevresindekilere de üretmenin güzelliklerini anlatmaya ve örnek olmaya çalıştığını sözlerine ekledi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Dışişleri Bakanı Fidan, yarın Gazze konulu toplantıya ev sahipliği yapacak
Türksat 6A üzerinden Sri Lanka'da yayın yapılması için kapasite sözleşmesi imzalandı
Kırmızı bültenle ve ulusal seviyede aranan 11 suçlu Türkiye'ye iade edildi
İsrail saldırısında bacağını kaybeden TRT Arabi kameramanı: İsrail bizi sessizce öldürmek istedi ama başaramadı
MİT, hakkında romanlar yazılıp filmler çekilen "İngiliz Kemal"e ilişkin belge paylaştı

Benzer haberler

"Örgücü bayan" el emeği ürünlerinin gelirini kaldığı huzurevine bağışlayacak

"Örgücü bayan" el emeği ürünlerinin gelirini kaldığı huzurevine bağışlayacak

Konya'nın Selçuklu dönemi kale kapılarından birinin temeli ortaya çıkarıldı

Bir gün arayla bypass ameliyatı olan ağabey ile kardeş taburcu edildi

Bulgaristan'da "Rodop Dağları'nın İncisi" Altın Cami imece usulüyle inşa edildi

Bulgaristan'da "Rodop Dağları'nın İncisi" Altın Cami imece usulüyle inşa edildi
Jandarma KOM Daire Başkanı Tuğgeneral Selami Akşit vefat etti

Jandarma KOM Daire Başkanı Tuğgeneral Selami Akşit vefat etti
Kas erimesi hastası öğretmenin "yolculuğu" özel gereksinimli çocuklara ışık oluyor

Kas erimesi hastası öğretmenin "yolculuğu" özel gereksinimli çocuklara ışık oluyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet