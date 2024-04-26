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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hollanda Başbakanı Rutte ile görüştü
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Dünya

Hollanda Başbakanı Rutte: NATO'nun güney kanadının Türkiye'nin liderliğine ihtiyacı var

Hollanda Başbakanı Mark Rutte, NATO'nun güney kanadının Türkiye'ye ve Türkiye'nin liderliğine ihtiyaç duyduğunu söyledi.

Sümeyye Dilara Dinçer  | 26.04.2024 - Güncelleme : 26.04.2024
Hollanda Başbakanı Rutte: NATO'nun güney kanadının Türkiye'nin liderliğine ihtiyacı var Fotoğraf: Emrah Yorulmaz/AA

Ankara

Rutte, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Vahdettin Köşkü'nde görüşmesinin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu.

Görüşmede, gündemde yer alan konuların ele alındığını söyleyen Rutte, ikili nitelikte konular olduğunu ancak jeopolitik önem taşıyan meselelerin de konuşulduğunu kaydetti.

Rutte, "Türkiye belirleyici bir rol oynuyor. Bunu yaparken de Gazze'deki durumu çözmeye yönelik çabalar sarf ediyor. Aynı zamanda Ukrayna'daki bu korkunç savaşla ilgili de çabaları var. O bakımdan siz önemli bir rol oynamaktasınız." diye konuştu.

Türkiye'nin bu ihtilafları çözüme kavuşturma gayreti içerisinde olduğunu vurgulayan Rutte, "Türkiye jeopolitik bir aktör. Türkiye'nin (bölgede) çok etkisi var." dedi.

Rutte, Türkiye ve Hollanda ilişkilerinin uzun yıllara dayandığını dile getirerek, görüşmede Gazze ve Ukrayna dahil olmak üzere birçok meselenin konuşulduğunu aktardı.

NATO Genel Sekreterliğine adaylığının söz konusu olduğunu söyleyen Rutte, şunları kaydetti:

"Türkiye NATO'da çok önemli bir müttefik. ABD'nin ardından Türkiye NATO bünyesindeki en büyük ikinci askeri gücü temsil ediyor. Türkiye zorlu bir bölgede, zor komşuları olan bir coğrafyada yer alan bir ülke. Maalesef gündeminde terörizm var."

Görüşmede terörle mücadelenin de ele alındığını kaydeden Rutte, "Bütün bu bölgede ve genel transatlantik ilişkilerinin istikrarı bakımından NATO'nun güney kanadının Türkiye'ye ihtiyacı var, Türkiye'nin liderliğine ihtiyacı var." ifadesini kullandı.

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