Hazine ve Maliye Bakanı Elvan yapımı süren Çukurova Havalimanı'nı inceledi
Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, Mersin'de yapımı devam eden Çukurova Havalimanı'nda incelemelerde bulundu.
Mersin
Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, beraberinde Vali Ali İhsan Su ile Tarsus ilçesindeki havalimanı inşaatını gezdi, çalışmalar hakkında bilgi aldı.
Elvan'a, AK Parti Genel Başkan Yardımcıları Erkan Kandemir ve Jülide Sarıeroğlu ile AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım, AK Parti Mersin milletvekilleri Hacı Özkan, Ali Cumhur Taşkın ve Zeynep Gül Yılmaz da eşlik etti.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.