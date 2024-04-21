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Spor

Dünya Paratriatlon Kupası'nda Uğurcan Özer birinci oldu

Mersin'de düzenlenen Dünya Paratriatlon Kupası'nda milli paratriatloncu Uğurcan Özer, birinci oldu.

Mustafa Ünal Uysal  | 21.04.2024 - Güncelleme : 21.04.2024
Dünya Paratriatlon Kupası'nda Uğurcan Özer birinci oldu Fotoğraf: Mustafa Ünal Uysal/AA

Mersin

Türkiye Triatlon Federasyonunun (TTF) desteğiyle, Mersin'in Yenişehir Belediyesi ev sahipliğindeki organizasyonda sporcular dereceye girmek için mücadele etti.

Adnan Menderes Bulvarı ve sahil bandında gerçekleştirilen yarışlarda sporcular ilk olarak sahildeki Fenerbahçe Meydanı'ndan denize girip 750 metre kulaç attı.

Denizden çıkan katılımcılar, değişim istasyonundan aldıkları bisikletleriyle Arkeoloji Müzesi ve Mersin Marina kavşağı arasında 3 tur halinde 20 kilometre pedal çevirdi.

Zorlu parkurun devamında sporcular, 2 tur olacak şekilde 5 kilometre koştu.

Milli paratriatloncu Uğurcan Özer, PTS 5 kategorisinde birinci sırada yer aldı.

Uğurcan Özer, AA muhabirine, yarışta birincilik elde ettiği için mutlu olduğunu söyledi.

Kendi ülkesinde bu başarıyı elde etmenin gururunu yaşadığını anlatan Uğurcan, "Halkımızın desteği çok güzeldi. Burada önemli olan ülkemizin bayrağını en yukarıda dalgalandırmak. İnşallah olimpiyatlarda da bir ilki başararak ülkemi orada onurlandıracağımı düşünüyorum." diye konuştu.

Arkasında büyük ekibin olduğuna değinen Özer, kendisine destek veren herkese teşekkür etti.

Türkiye Triatlon Federasyonu Başkanı Bayram Yalçınkaya da Uğurcan'ın PTS 5 kategorisinde yarıştığını belirterek, "Uğurcan bizi yanıltmadı. Seyircisi önünde şampiyonluk yaşadı. Rakibi olan İspanyol sporcu üçüncü olunca aldığı puanla Paris Oyunları'nı garantilemiş durumda." dedi.

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