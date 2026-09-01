KKTC'nin Girne kenti açıklarında yolcu gemisinin alabora olması sonucu yaşamını yitiren Hüseyin Özdemir'in cenazesi Mersin'in Silifke ilçesinde Nihat Balyemez'in (56) cenazesi ise Gaziantep'te toprağa verildi.

KKTC'deki gemi kazasında hayatını kaybedenler son yolculuklarına uğurlanıyor KKTC'nin Girne kenti açıklarında yolcu gemisinin alabora olması sonucu yaşamını yitiren Hüseyin Özdemir'in cenazesi Mersin'in Silifke ilçesinde Nihat Balyemez'in (56) cenazesi ise Gaziantep'te toprağa verildi.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) Girne Limanı'ndan Mersin'in Silifke ilçesindeki Taşucu Limanı'na gitmek için demir alan geminin 30 Ağustos'ta alabora olduğu kazada hayatını kaybeden Özdemir'in naaşı, Silifke'nin Nuru Mahallesi'ndeki mezarlığa götürüldü.

Burada kılınan cenaze namazına Özdemir'in yakınları ile Vali Atilla Toros, Silifke Kaymakamı Eyüp Fırat, Silifke Belediye Başkan Vekili Oğuzhan Kökten ile vatandaşlar katıldı.

Namazın ardından Özdemir'in naaşı, dualar eşliğinde toprağa verildi.

Düğünden dönüyorlardı

Ölen Özdemir'in, eşi Şerif Özdemir, damadı Hakkı Şahin, kızları Şengül Şahin ve Kamuran Ünal ile bir yakınlarının düğününe katılmak için KKTC'ye gittikleri, Mersin'e dönmek için bindikleri yolcu gemisinde kazaya karıştıkları öğrenildi.

Hüseyin Özdemir'in eşinin kayıp olduğu, kızları ve damadının ise kurtarıldıkları belirtildi.

Nihat Balyemez'in cenazesi Gaziantep'te defnedildi

KKTC'nin Girne Limanı'ndan Mersin'in Silifke ilçesindeki Taşucu Limanı'na gitmek üzere hareket eden geminin 30 Ağustos'ta alabora olduğu kazada yaşamını yitiren Balyemez'in naaşı, Bahattin Nakıpoğlu Camisi'ne getirildi.

Burada düzenlenen törene Balyemez'in ailesi ve yakınlarının yanı sıra Vali Kemal Çeber, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Hakan Uğurlu, İl Emniyet Müdürü Celal Özcan, Şehitkamil Kaymakamı Ahmet Odabaş ve vatandaşlar katıldı.

Balyemez'in cenazesi, kılınan namazın ardından Asri Mezarlık'ta toprağa verildi.

Arkadaşı olay anını anlattı

Balyemez ile aynı gemide bulunan arkadaşı Mehmet Tuga, gazetecilere yaptığı açıklamada, ailecek görüştükleri Balyemez'in güler yüzlü bir insan olduğunu söyledi.

Geminin hareket etmesinin ardından sesler duymaya başladıklarını belirten Tuga, şunları kaydetti:

"Gemideki herkes ayaklandı, 'Bu ne böyle, olmaz' dediler, 'Geri dön' dediler. Biraz açıldıktan sonra gemi su almaya başladı. Kaptan geri dönmeye çalışırken ön taraf koptu ve su almaya başladı. Nihat ağabey can yeleğini giydi. Bulunduğu yerden çıkmak isterken kafasını bir yerlere vurdu, muhtemelen orada hayatını kaybetti. Çok büyük bir felaket atlattık."

Girne açıklarında alabora olan gemi

KKTC'deki Girne Limanı ile Mersin'deki Taşucu Limanı arasında sefer yapan hatta bulunan "Filo Jet" isimli yüksek hızlı yolcu gemisi, pazar günü öğle saatlerinde Girne'den hareket ettikten kısa süre sonra ön kısmından su almaya başlamıştı. Girne Limanı'na dönmeye çalıştığı sırada alabora olan gemiden 241 kişi sağ kurtarılmış, 8 kişinin cenazesine ulaşılmış, kayıp 20 kişi için arama çalışması başlatılmıştı.

Geminin batan enkazının, denizin 514 metre derinliğinde bulunduğu bildirilmişti.