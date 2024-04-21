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Spor

Paris 2024 kotası alan Meryem Bekmez ve Salih Korkmaz duygularını anlattı

Dünya Yürüyüş Takımlar Şampiyonası'nda ilk defa yapılan karışık bayrak maraton yarışında 2024 Paris Olimpiyat Oyunları'na kota alan milli atletler Meryem Bekmez ve Salih Korkmaz duygularını paylaştı.

Muhammed Boztepe  | 21.04.2024 - Güncelleme : 21.04.2024
Paris 2024 kotası alan Meryem Bekmez ve Salih Korkmaz duygularını anlattı

Antalya

Milli atlet Salih Korkmaz, Antalya'da EXPO 2016 alanında düzenlenen organizasyon sonrası gazetecilere yaptığı açıklamada, zorlandıkları yarışta iyi bir derece elde ettikleri için mutlu olduklarını söyledi.

Hakemlerin olumsuz kararlar vermesine rağmen vazgeçmediklerini dile getiren Salih Korkmaz, şunları kaydetti:

"Yılmadık kotayı almayı başarabildik. 20 yıldır sporcuyum böyle bir travma yaşamadım. Bir tarafımız çok mutlu bir tarafımız çok üzgün. Adil bir müsabaka olmadı. Hakemler inanılmaz kötü bir politika izledi. Yarışmalar içerisinde büyük olumsuzluklar yaşadık. Bir sakatlık yaşadım. Burada gerçekten tüm sağlık ekibine, antrenörlerimize, federasyona ve bizleri destekleyen milletimize teşekkür ediyorum. Böyle bir müsabakanın ülkemizde olması büyük bir şanstı. Her ülkeye bu tür müsabakalar verilmez. Son zamanlarda biz sporcuların gösterdiği başarılar yankı uyandırdı. Böyle bir organizasyonun ülkemizde düzenlendiği için çok mutluyuz."

Milli atlet Meryem Bekmez de Paris 2024'e kota aldıkları için mutlu olduklarını vurgulayarak, "Bize bu imkanları sunduğu için Federasyon Başkanımız Fatih Çintimar'a teşekkür ediyorum. Bu başarımızı inşallah Paris'te sürdürürüz ve orada madalya alırız." değerlendirmesini yaptı.

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