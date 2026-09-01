Suriye Dışişleri Bakanı, İsrail'in kalıcı işgalinin güvenlik gerekçelerini geçersiz kıldığını söyledi

Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani, başkent Şam'daki Tişrin Sarayı'nda Danimarka Dışişleri Bakanı Lars Lökke Rasmussen ile düzenlediği ortak basın toplantısında İsrail'in işgali kalıcı hale getirme yönünde açık bir ilanı oluğunu belirtti.

İsrail'in Suriye'ye yönelik saldırılarını sürdürdüğünü, temmuz ayında 65, ağustosun ilk 18 gününde 52 ihlal tespit edildiğini dile getiren Şeybani, yılbaşından bu yana 147 kişinin gözaltına alındığını, bunlardan 49'unun hala alıkonulduğunu ve Kuneytra'da evlere yönelik baskınların devam ettiğini aktardı.

Şeybani, Danimarka'nın Suriye'deki çatışmaların sürdüğü yıllarda insani yardım konusunda öncü girişimlerde bulunduğunu söyleyerek, Danimarka Mülteci Konseyi'nin sahadaki çalışmalarının devam etmesini önemsediklerini dile getirdi.

Şam'daki Danimarka Enstitüsü kısa sürede açılacak

Danimarka Dışişleri Bakanı Rasmussen de görüşmede iki ülke arasındaki ekonomik işbirliğinin geliştirilmesi ve Danimarka iş dünyasının Suriye'deki yatırım imkanlarını ele aldıklarını söyledi.

İki ülke arasında gelecekteki işbirliğinin çerçevesini oluşturacak bir ortaklık anlaşması hazırlamaya başlayacaklarını ifade eden Rasmussen, Şam'daki Danimarka Enstitüsünü de mümkün olan en kısa sürede yeniden açacaklarını belirtti.

Rasmussen, Danimarka'nın tarım alanındaki deneyimine dikkati çekerek, Suriye'nin bölgenin "gıda sepeti" olma potansiyeli taşıdığını ve bu alanda destek vermeye hazır olduklarını kaydetti.

Danimarka'nın ülkesine gönüllü dönmek isteyen Suriyelileri desteklemeye yönelik planlar hazırladığını da aktaran Rasmussen, Suriye ile ekonomi ve güvenliği kapsayan kapsamlı bir ortaklık kurmak istediklerini sözlerine ekledi.

