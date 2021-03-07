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Hatay'da evde çıkan yangında 2 yaşındaki ikiz kardeşler hayatını kaybetti

Hatay'ın Antakya ilçesinde bir evde çıkan yangında 2 yaşındaki ikiz kardeşler yaşamını yitirdi, anne ve diğer çocuğu yaralandı.

Salim Taş   | 07.03.2021
Hatay'da evde çıkan yangında 2 yaşındaki ikiz kardeşler hayatını kaybetti Fotoğraf: Mehmet Bayrak/AA

Hatay

Alınan bilgiye göre, Serinyol Mahallesi Sencari Caddesi'denki iki katlı bir evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Evden dumanların yükseldiğini gören çevredekiler durumu itfaiye, sağlık ve jandarma ekiplerine bildirdi.

Olay yerine sevk edilen itfaiye ekibi yangını söndürdü. Sağlık ekipleri evde 2 yaşındaki ikiz kız kardeşler İ.E. ve İ.E'nin cesedine ulaştı.

Yangında yaralanan anne N.E. (25) ve oğlu R.E. (3) ise ilk müdahalelerinin ardından Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yangının çıkış sebebi araştırılıyor.

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