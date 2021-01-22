Euro
9.04
Dolar
7.44
BIST 100
1,530.00
Altın
1,842.01
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Türkiye

Hakkari'de bazı bölgeler yıl sonuna kadar 'özel güvenlik bölgesi' ilan edildi

Hakkari merkezi ile Yüksekova, Şemdinli, Çukurca ve Derecik ilçelerindeki 12 bölge, 31 Aralık'a kadar "özel güvenlik bölgesi" ilan edildi.

Sayim Harmancı   | 22.01.2021
Hakkari'de bazı bölgeler yıl sonuna kadar 'özel güvenlik bölgesi' ilan edildi

Hakkari

Hakkari Valiliğinden yapılan açıklamada, bölücü terör örgütü PKK ve diğer terör örgütlerinin terör ve yıldırma eylemlerinin kentin sosyal ve ekonomik gelişmesini olumsuz etkilediği bildirildi.

Vatandaşların terör saldırıları nedeniyle ekonomik ve sosyal faaliyetlerini yürütmek ile seyahat etme hakkını kullanmaktan mahrum kaldıkları belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Günlük hayatları olumsuz etkilenen vatandaşlarımız büyük mağduriyet yaşamaktadır. Valilik makamımız, öncelikle vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğinin sağlanması, mevcut huzur ve güven ortamının devam ettirilmesi, devletimizin ve milletimizin her türlü terörist tehdidi ve saldırıdan korunması maksadıyla bölgesinde emniyet ve asayişi temin etmek için ilgili mevzuat çerçevesinde her türlü tedbiri almaktadır."

Tedbirler kapsamında Askeri Yasak Bölgeler ve Güvenlik Bölgeleri Kanunu'nun ilgili maddesi gereğince kent merkezi ile Çukurca, Şemdinli, Yüksekova ve Derecik ilçeleri sınırındaki 12 bölgenin 31 Aralık günü saat 23.59'a kadar "özel güvenlik bölgesi" ilan edildiği kaydedilen açıklamada, vatandaşların belirtilen bölgelere izinsiz girmesinin yasaklandığı duyuruldu.

Açıklamada, detaylı bilgiye Valiliğin internet sitesinden ulaşılabileceği bildirildi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Afrika'da Kovid-19 salgınına karşı aşılama süreci mart ayında başlayacak
Real Madrid Teknik Direktörü Zidane'ın Kovid-19 testi pozitif çıktı
İsrail hapishanelerinde Kovid-19'a yakalanan Filistinli tutuklu sayısı 300’e yaklaştı
Almanya’da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 50 bini geçti
ABD'de dondurucunun fişi yanlışlıkla çekilince 1900 doz aşı kullanılamaz hale geldi

Benzer haberler

Hakkari'de bazı bölgeler yıl sonuna kadar 'özel güvenlik bölgesi' ilan edildi

Hakkari'de bazı bölgeler yıl sonuna kadar 'özel güvenlik bölgesi' ilan edildi

Çukurca'da tarihi değirmende üretilen tahin birçok kente gönderiliyor

Hakkari'de öğrenciler MEB tarafından gönderilen tabletlerle uzaktan eğitime erişim sağlıyor

Doğu'daki 4 ilde 785 yerleşim birimine ulaşım sağlanamıyor

Doğu'daki 4 ilde 785 yerleşim birimine ulaşım sağlanamıyor
Van, Bitlis, Muş ile Hakkari için kuvvetli buzlanma ve don uyarısı

Van, Bitlis, Muş ile Hakkari için kuvvetli buzlanma ve don uyarısı
Van, Bitlis, Muş ile Hakkari için kar ve çığ uyarısı

Van, Bitlis, Muş ile Hakkari için kar ve çığ uyarısı