Dolar
41.25
Euro
48.38
Altın
3,591.88
ETH/USDT
4,294.10
BTC/USDT
110,957.00
BIST 100
10,729.49
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

Hakkari'de ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın, ekiplerin müdahalesi sonucu kontrol altına alındı.

Sıraç Karadeniz  | 07.09.2025 - Güncelleme : 08.09.2025
Hakkari'de ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı

Hakkari

Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili Ali Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Öveç köyünde akşam saatlerinde meşelik alanda orman yangınının başladığını belirtti.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Yangının ilgili tüm birimlerin hızlı ve koordineli müdahalesi sonucunda büyük ölçüde kontrol altına alındığı bilgisini paylaşan Çelik, şunları kaydetti:

"Söndürme ve soğutma çalışmaları aralıksız devam etmektedir. Oluşan dumandan vadi içindeki evlerde ikamet eden vatandaşlarımızın etkilenme ihtimaline karşı yerleşim yeri sakinleri kamu misafirhanelerine ve akrabalarının yanlarına yönlendirilmiş, geceyi güvenli şekilde geçirmeleri sağlanmıştır. Yerleşim yerlerinin korunması ve güvenliğinin sağlanması amacıyla Orman İşletme Müdürlüğü, itfaiye, jandarma, güvenlik korucularımız ve iş makineleri bölgede görevlendirilmiştir. Şu an itibarıyla herhangi bir olumsuzluk bulunmamakta olup tüm ekiplerimiz teyakkuz halinde görevlerine devam etmektedir. Yangından etkilenen tüm hemşehrilerime geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Yangına fedakarca müdahale eden köylülerimize ve görev yapan tüm kamu personelimize teşekkür ediyorum."

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İstanbul'da yeni eğitim öğretim yılının ilk gününde trafik yoğunluğu yaşanıyor
Bazı iller için gök gürültülü sağanak uyarısı
Türkiye ve dünya gündemi
Adana, Kayseri ve Kahramanmaraş için gök gürültülü sağanak uyarısı
Hakkari'de ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı

Benzer haberler

Hakkari'de ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı

Hakkari'de ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı

Bodrum'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı

Adalet Bakanı Tunç: "Terörsüz Türkiye" sürecini sabote etmek isteyenlere fırsat vermeyeceğiz

Bursa'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı

Bursa'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı
Netanyahu, Refah kapısını Filistinliler için açabileceğini ancak Mısır'ın derhal müdahale edeceğini belirtti

Netanyahu, Refah kapısını Filistinliler için açabileceğini ancak Mısır'ın derhal müdahale edeceğini belirtti
Kastamonu'daki orman yangınlarında 2 bin 736 hektar alan zarar gördü

Kastamonu'daki orman yangınlarında 2 bin 736 hektar alan zarar gördü

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet