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Güneydoğu Anadolu'da öğle saatlerinden itibaren 'toz taşınımı' bekleniyor

Zeynep Canlı   | 23.03.2021
Güneydoğu Anadolu'da öğle saatlerinden itibaren 'toz taşınımı' bekleniyor

Ankara

Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde bugün öğle saatlerinden itibaren Suriye ve Irak kaynaklı toz taşınımı öngörülüyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölgede öğleden itibaren görülmesi beklenen toz taşınımı olayının Şanlıurfa ve Mardin'in güney kesimlerinde özellikle akşam saatlerinden sonra kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

Gece saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi öngörülen Suriye ve Irak kaynaklı toz taşınımı sebebiyle meydana gelebilecek hava kalitesi ve görüş mesafesinde azalma ile yağış alan yerlerde çamur şeklinde yağış gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

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