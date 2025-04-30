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Meteorolojiden Güneydoğu Anadolu'daki bazı iller için kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısı

Güneydoğu Anadolu'daki bazı illerde yarın kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına ile yer yer toz taşınımı bekleniyor.

Ayşe Karaosmanoğlu  | 30.04.2025 - Güncelleme : 30.04.2025
Meteorolojiden Güneydoğu Anadolu'daki bazı iller için kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısı

Ankara

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, yarın öğle saatlerinden itibaren Şanlıurfa, Diyarbakır, Mardin, Batman, Siirt, Şırnak, Elazığ, ve Bingöl çevreleri ile Malatya'nın doğusunda güney yönlerden kuvvetli rüzgar ve özellikle yağış anında kısa süreli fırtına öngörülüyor.

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Vatandaşların, çatı uçması, ulaşımda aksamalar, toz taşınımı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

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