Meteorolojiden Güneydoğu Anadolu'daki bazı iller için kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısı
Güneydoğu Anadolu'daki bazı illerde yarın kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına ile yer yer toz taşınımı bekleniyor.
Ankara
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, yarın öğle saatlerinden itibaren Şanlıurfa, Diyarbakır, Mardin, Batman, Siirt, Şırnak, Elazığ, ve Bingöl çevreleri ile Malatya'nın doğusunda güney yönlerden kuvvetli rüzgar ve özellikle yağış anında kısa süreli fırtına öngörülüyor.
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