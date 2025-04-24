Şırnak ve Hakkari'de toz taşınımı etkili oldu
Şırnak ve Hakkari'de etkili olan toz taşınımı yaşamı olumsuz etkiledi.
Şırnak
Şırnak'ta sabah etkili olmaya başlayan toz bulutu nedeniyle görüş mesafesi azaldı, hava kalitesi düştü.
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Toz bulutu nedeniyle Cudi ve Gabar dağları kent merkezinden neredeyse görünmez hale geldi, araçlar ve evlerin balkonları tozla kaplandı.
Fotoğraf: Ekrem Payan/AA
Bölgede zaman zaman etkili olan yağmur, toz nedeniyle çamur haline dönüştü.
Toz taşınımının yarına kadar etkisini sürdürmesi bekleniyor.
Hakkari
Kentte sabah saatlerinde başlayan toz taşınımı nedeniyle puslu hava etkisini sürdürüyor.
Fotoğraf: Sayim Harmancı/AA
Toz bulutu nedeniyle görüş mesafesi azaldı, hava kalitesi düştü, park halindeki araçların üzerinde toz birikti.
Zaman zaman kuvvetli rüzgarın da etkili olduğu kentte yetkililer, vatandaşları olumsuz hava koşullarına karşı dikkatli olmaları yönünde uyardı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.