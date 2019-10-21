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Türkiye

Fırat Kalkanı Harekatı bölgesinde yaralanan asker şehit oldu

Fırat Kalkanı Harekatı kapsamındaki bir bölgeye 16 Ekim'de PKK/YPG'li teröristlerce yapılan keskin nişancı ve havan atışı saldırısında ağır yaralanan asker, hastanede şehit oldu.

Yıldız Aktaş   | 21.10.2019
Fırat Kalkanı Harekatı bölgesinde yaralanan asker şehit oldu

Ankara

Fırat Kalkanı Harekatı kapsamındaki bir bölgeye 16 Ekim'de PKK/YPG'li teröristlerce yapılan keskin nişancı ve havan atışı saldırısında ağır yaralanan asker, hastanede şehit oldu.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, 16 Ekim'de PKK/YPG'li teröristler tarafından Fırat Kalkanı Harekatı kapsamındaki bir bölgeye keskin nişancı ve havan atışı saldırısı yapıldığı hatırlatıldı.

Saldırıda ağır yaralanan ve hastanede tedavisine devam edilen bir askerin tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olduğu kaydedilen açıklamada, "Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz." ifadeleri kullanıldı.


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