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FETÖ'nün TSK yapılanmasına yönelik İzmir merkezli operasyonda yakalanan 15 şüpheli adliyede

İzmir merkezli 47 ilde Fetullahçı Terör Örgütünün Türk Silahlı Kuvvetleri yapılanmasına yönelik operasyonda gözaltına alınan 135 şüpheliden 15'i adliyeye sevk edildi.

Şafak Yel   | 25.02.2021
FETÖ'nün TSK yapılanmasına yönelik İzmir merkezli operasyonda yakalanan 15 şüpheli adliyede

İzmir

İzmir Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince 47 ilde gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan FETÖ'nün sözde "mahrem imamları" ile irtibatı tespit edilen 135 şüpheliden 15'inin jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

Zanlılar, sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi. Diğer şüphelilerin işlemlerinin devam ettiği belirtildi.

Operasyon

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığının FETÖ'nün TSK içerisindeki yapılanmasına yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında, 103'ü muvazzaf 148 şüpheli için gözaltı kararı verilmiş, İzmir ve 46 ilde düzenlenen operasyonlarda 135 şüpheli yakalanmıştı.

Hakkında yakalama verilen 148 şüphelinin 12'sinin Kara Kuvvetleri Komutanlığı, 47'sinin Hava Kuvvetleri Komutanlığı, 18'inin Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, 38'inin Jandarma Genel Komutanlığı, 19'unun Sahil Güvenlik Komutanlığına mensup olduğu, 14'ünün darbe girişimi sonrası ilişikleri kesilen askeri okul öğrencisi olduğu belirlenmişti.

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