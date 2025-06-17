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İzmir merkezli 9 ilde terör örgütü DEAŞ operasyonunda 14 şüpheli yakalandı

İzmir merkezli 9 ilde silahlı terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda, 14 şüpheli gözaltına alındı.

Mustafa Güngör, Metin Aydemir  | 17.06.2025 - Güncelleme : 17.06.2025
İzmir merkezli 9 ilde terör örgütü DEAŞ operasyonunda 14 şüpheli yakalandı

İzmir

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından, terör örgütünün finansmanına yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında, 15 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

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İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin İzmir, Adana, Mersin, Van, Kayseri, Ankara, Kahramanmaraş, Eskişehir ve Muş'ta eş zamanlı gerçekleştirdiği operasyonda, 14 şüpheli yakalandı.

Firari 1 şüpheliyi yakalama çalışmaları sürüyor.

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