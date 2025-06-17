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İstanbul'un 3 ilçesinde 12 saatlik su kesintisi yapılacak

İstanbul'da terfi merkezi ve isale hattında gerçekleştirilecek çalışmalar nedeniyle Büyükçekmece, Esenyurt ve Beylikdüzü'nün bazı mahallelerine, yarın saat 10.00'dan saat 22.00'ye kadar su verilemeyecek.

Hasan Hüseyin Kul  | 17.06.2025 - Güncelleme : 17.06.2025
İstanbul'un 3 ilçesinde 12 saatlik su kesintisi yapılacak

Istanbul

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresinden (İSKİ) yapılan açıklamaya göre, Beylikdüzü Terfi Merkezi ve Yakuplu-Kavaklı ana isale hattında bakım, onarım ve montaj çalışmaları yapılacak.

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Çalışmalar nedeniyle yarın saat 10.00'dan saat 22.00'ye kadar su verilemeyecek mahalleler şunlar:

"Büyükçekmece ilçesinde Çakmaklı, Alkent 2000, 19 Mayıs (bir kısmı), Cumhuriyet, Karaağaç, Pınartepe, Atatürk ve Fatih mahalleleri. Esenyurt ilçesinde Barbaros Hayrettin Paşa, Cumhuriyet, Gökevler, Mevlana ve Piri Reis mahalleleri. Beylikdüzü ilçesinde Adnan Kahveci, Büyükşehir, Marmara, Kavaklı, Sahil ve Cumhuriyet mahalleleri."

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