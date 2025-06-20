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İstanbul'da hastanede "haksız kazanç" sağladıkları iddia edilen 10 zanlı adliyede

İstanbul merkezli 3 ilde hastaların ameliyat gününü öne alma bahanesiyle "bıçak parası" talep ederek haksız kazanç elde ettiği iddiasıyla gözaltına alınan 11 şüpheliden 10'u adliyeye sevk edildi.

İlyas Kaçar, Selami Küçükoğlu  | 20.06.2025 - Güncelleme : 20.06.2025
İstanbul'da hastanede "haksız kazanç" sağladıkları iddia edilen 10 zanlı adliyede

Istanbul

İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin 5 ay fiziki ve teknik takibi sonucunda hasta ve yakınlarından yapılacak tıbbi işlemlerle ilgili kamu kurumunu aracı kılarak bağış adı altında örgütlü şekilde maddi menfaat temin ettikleri, görevlerini kötüye kullandıkları, irtikap ve nitelikli dolandırıcılık suçlarını işledikleri iddiasıyla yakalanan 11 şüpheliden 10'unun İstanbul'da emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, adliyeye sevk edildi.

İl dışında bulunan 1 şüphelinin de işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

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Operasyon

İl Sağlık Müdürlüğüne yaklaşık 50 kişinin bir kamu hastanesinde bazı hastalardan haksız kazanç elde edildiği yönündeki şikayeti üzerine, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında Mali Suçları Araştırma Kurulunun (MASAK) incelemesi sonucunda zanlıların "bağış" adı altında bıçak parası talep ederek yaklaşık 10 milyon lira haksız kazanç elde ettiği tespit edilmişti.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin, şüphelilere yönelik 5 ay fiziki ve teknik takibi sonucu İstanbul'daki hastanenin göğüs cerrahisi bölümünde çalışan Prof. Dr. M.M, Doç. Dr. V.E. ve uzman doktor Y.S'nin de aralarında bulunduğu 11 şüphelinin birlikte hareket ederek, hasta ve yakınlarından yapılacak tıbbi işlemlerle ilgili kamu kurumunu aracı kılarak bağış adı altında örgütlü şekilde maddi menfaat temin ettikleri, görevlerini kötüye kullandıkları, irtikap ve nitelikli dolandırıcılık suçlarını işledikleri belirlenmişti.

Ekipler, İstanbul, Mersin ve Tekirdağ'da düzenledikleri eş zamanlı operasyonda Prof. Dr. M.M, Doç. Dr. V.E, uzman doktor Y.S ile M.F, A.A, A.Ç.B, O.B, O.Ö, Ö.A, E.Ö. ve Y.Ö'yü gözaltına almıştı.

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