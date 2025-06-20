Milli Savunma Bakanı Güler, 2'nci Ordu Komutanlığında inceleme ve denetlemelerde bulundu
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Malatya'daki 2'nci Ordu Komutanlığını ziyaret ederek inceleme ve denetlemelerde bulundu.
Ankara
Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak ve Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu ile gittiği Malatya'da, 2'nci Ordu Komutanlığını ziyaret ederek inceleme ve denetlemelerde bulundu." ifadeleri kullanıldı.
Millî Savunma Bakanı Yaşar Güler, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak ve Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu ile gittiği Malatya’da, 2’nci Ordu Komutanlığını ziyaret ederek inceleme ve denetlemelerde bulundu.#MillîSavunmaBakanlığı… pic.twitter.com/ypnXKN3I9B— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) June 20, 2025
Paylaşımda, ziyarete ilişkin fotoğraflar da yer aldı.
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