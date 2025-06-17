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FETÖ'nün Kara Kuvvetleri mahrem yapılanması soruşturmasında 7 şüpheli gözaltına alındı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Kara Kuvvetleri Komutanlığı'ndaki mahrem yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında haklarında gözaltı kararı verilen 10 kişiden 7'si yakalandı.

Cemil Murat Budak  | 17.06.2025 - Güncelleme : 17.06.2025
FETÖ'nün Kara Kuvvetleri mahrem yapılanması soruşturmasında 7 şüpheli gözaltına alındı

Ankara

Başsavcılıktan yapılan açıklamaya göre, Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından, FETÖ'nün Kara Kuvvetleri Komutanlığı'ndaki "mahrem hizmetler" olarak adlandırılan yapılanmasına yönelik soruşturma başlatıldı.

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Soruşturmada, sabit telefon hatlarını kullanarak örgütün sözde sivil imamlarıyla iletişim sağladıkları tespit edilen, daha önce ihraç edilmiş 2'si albay, 1'i binbaşı, 1'i astsubay ve 6'sı askeri öğrenci olmak üzere 10 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, şüphelilerden 7'si yakalandı.

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