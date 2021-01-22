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Erdoğan'dan tarihçi ve yazar Niyazi Birinci için başsağlığı mesajı

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Yavuz Bahadıroğlu mahlasıyla bilinen tarihçi ve yazar Niyazi Birinci'nin vefatı nedeniyle başsağlığı mesajı yayımladı.

Berk Özkan   | 22.01.2021
Erdoğan'dan tarihçi ve yazar Niyazi Birinci için başsağlığı mesajı

İstanbul

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Instagram hesabından paylaştığı mesajında, "Kaleme aldığı eserleriyle nesillere gerçek tarihimizi öğretmeyi, sevdirmeyi başarmış değerli tarihçi-yazar Yavuz Bahadıroğlu'nun (Niyazi Birinci) vefatından derin üzüntü duydum. Merhuma Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun." ifadelerini kullandı.

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