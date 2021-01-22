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AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş'tan Niyazi Birinci için taziye mesajı

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Yavuz Bahadıroğlu mahlasıyla bilinen tarihçi ve yazar Niyazi Birinci'nin vefatı dolayısıyla taziye mesajı yayımladı.

Burcu Çalık Göçümlü   | 22.01.2021
AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş'tan Niyazi Birinci için taziye mesajı

Ankara

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Yavuz Bahadıroğlu mahlasıyla bilinen tarihçi ve yazar Niyazi Birinci'nin vefatı dolayısıyla taziye mesajı yayımladı. 

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Twitter hesabından yayımladığı mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Fikir ve araştırmalarıyla tarihe bakışımızda yeni ufuklar açan, eserleri ve verdiği konferanslarla davamızın çalışkan bir neferi olan yazar Yavuz Bahadıroğlu'na Allah'tan rahmet, ailesine, yakınlarına ve sevenlerine sabırlar diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun."

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