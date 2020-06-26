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Erdoğan, YKS'ye girecek öğrencilere sosyal medya hesabından başarı diledi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na girecek öğrencilere sosyal medya hesabından başarı dileğinde bulundu.

Berk Özkan   | 26.06.2020
Erdoğan, YKS'ye girecek öğrencilere sosyal medya hesabından başarı diledi

İstanbul

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) girecek öğrencilere sosyal medya hesabından başarı dileğinde bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda, "Bugün ülkemizin farklı bölgelerinden gençlerimizle video konferans buluşması gerçekleştirerek hoş bir sohbet ettik. Ülkemizin aydınlık geleceğini temsil eden tüm gençlerimize selamlarımı, sevgilerimi gönderiyor, yarın ve pazar günü sınava girecek olan tüm öğrencilerimize yürekten başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.

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